Galatasaray'da Okan Buruk gözünü kararttı! İşte Sparta Prag maçı planı
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play off rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Cimbom bu mücadeleden mutlak tur atlamayı hedeflerken, teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşma öncesi planı gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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Dün sarı kırmızılı ekip Florya'da çalışmalara başlarken teknik direktör Okan Buruk da kadrosunu büyük oranda belirledi.
Ankaragücü deplasmanında dinlendirilen Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira Avrupa'da takıma dönecek.
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Muslera'nın önünde Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan dörtlüsü görev alacak.
Orta saha merkezi Torreira, Kerem Demirbay ikilisine emanet edilecek.
Barış Alper sağ açık, Kerem Aktürkoğlu sol açık, Mertens ise 10 numara pozisyonunda görev yapacak.
Forvette ise Galatasaray'ın fenomen ismi Mauro Icardi yine sahnede olacak.
Oyuncularıyla kısa bir görüşme yapan Okan Buruk, Sparta Prag'ın ilk maçta iyi bir takım olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Deplasmandaki maç zor olacak. Galibiyetten başka sonuç kabul etmiyorum" dedi.
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