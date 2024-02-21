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Galatasaray'da Okan Buruk gözünü kararttı! İşte Sparta Prag maçı planı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play off rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Cimbom bu mücadeleden mutlak tur atlamayı hedeflerken, teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşma öncesi planı gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'da Okan Buruk gözünü kararttı! İşte flaş Sparta Prag maçı planı

Bu sezon 4 kulvarda birden kupa kovalayan Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını şimdilik bir kenara bıraktı.

Galatasaray'da Okan Buruk gözünü kararttı! İşte flaş Sparta Prag maçı planı

Ankaragücü'nü mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan sarı-kırmızılı ekipte yeni hedef Sparta Prag...

Galatasaray'da Okan Buruk gözünü kararttı! İşte flaş Sparta Prag maçı planı

Çekya temsilcisini ilk maçta 3-2 mağlup eden Cimbom'da hedef deplasmanda da kazanarak turu geçmek...

Galatasaray'da Okan Buruk gözünü kararttı! İşte flaş Sparta Prag maçı planı

Dün sarı kırmızılı ekip Florya'da çalışmalara başlarken teknik direktör Okan Buruk da kadrosunu büyük oranda belirledi.

Galatasaray'da Okan Buruk gözünü kararttı! İşte flaş Sparta Prag maçı planı

Ankaragücü deplasmanında dinlendirilen Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira Avrupa'da takıma dönecek.

Galatasaray'da Okan Buruk gözünü kararttı! İşte flaş Sparta Prag maçı planı

FUTBOLCULARLA TOPLANTI YAPTI

Muslera'nın önünde Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan dörtlüsü görev alacak.

Galatasaray'da Okan Buruk gözünü kararttı! İşte flaş Sparta Prag maçı planı

Orta saha merkezi Torreira, Kerem Demirbay ikilisine emanet edilecek.

Galatasaray'da Okan Buruk gözünü kararttı! İşte flaş Sparta Prag maçı planı

Barış Alper sağ açık, Kerem Aktürkoğlu sol açık, Mertens ise 10 numara pozisyonunda görev yapacak.

Galatasaray'da Okan Buruk gözünü kararttı! İşte flaş Sparta Prag maçı planı

Forvette ise Galatasaray'ın fenomen ismi Mauro Icardi yine sahnede olacak.

Galatasaray'da Okan Buruk gözünü kararttı! İşte flaş Sparta Prag maçı planı

Oyuncularıyla kısa bir görüşme yapan Okan Buruk, Sparta Prag'ın ilk maçta iyi bir takım olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Deplasmandaki maç zor olacak. Galibiyetten başka sonuç kabul etmiyorum" dedi.

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