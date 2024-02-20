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Ankaragücü ve Fenerbahçe'den Mauro Icardi açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de Ankaragücü - Galatasaray arasından oynanan karşılaşmada Mauro Icardi'nin sonradan ortaya çıkan tribünleri yaptığı hareketin üzerine Ankaragücü ve Fenerbahçe'den açıklama geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 20:49 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 20:59
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Ankaragücü ve Fenerbahçe'den Mauro Icardi açıklaması!

Süper Lig'de 26. haftada oynanan Ankaragücü - Galatasaray maçında Mauro Icardi'nin Ankaragücü karşılaşmasındaki hareketi gündem oldu.

ANKARAGÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA:

MKE Ankaragücü, Galatasaray karşılaşmasında Mauro Icardi'nin tribünlere yönelik yaptığı hareket nedeniyle TFF'ye ve gerekli kurullarına başvuru yapacaklarını açıkladı.

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü -Galatasaray A.Ş. müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareket ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

F.BAHÇE'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ!

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