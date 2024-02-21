Haberler Galatasaray UEFA o listeyi açıkladı! Galatasaray...

UEFA o listeyi açıkladı! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Bu sezon oldukça iddialı bir kadro kuran Galatasaray, yarıştığı tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşmak istiyor. Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken sarı-kırmızılılarda taraftarlar takıma büyük destek veriyor. Galatasaray, maç günü stat gelirleri bakımından en çok kazanç elde eden kulüpler arasına girdi. UEFA'dan yapılan açıklamada en çok gelir kazanan 50 kulüp açıklandı. Listede Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 10:38
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UEFA o listeyi açıkladı! Galatasaray...

UEFA, maç günü stat gelirleri bakımından en çok kazanç elde eden 50 takımı açıkladı.

UEFA o listeyi açıkladı! Galatasaray...

Milliyet'te yer alan habere göre; bu konuda ilk 50'ye giren tek Türk takımı Galatasaray oldu.

UEFA o listeyi açıkladı! Galatasaray...

UEFA tarafından açıklanan verilerde sarı-kırmızılıların kendi sahasındaki karşılaşmalarda maç başına 1.3 milyon euro (43 milyon 240 bin TL) hasılat elde ettiği ve 50 takım arasında 33. sırada yer aldığı belirtildi.

UEFA o listeyi açıkladı! Galatasaray...

Maç başına gelirlerin, en son hasılatın söz konusu mali yıl içinde oynanan maç sayısına bölünmesiyle hesaplandığı; lig ve kupa maçları ile UEFA müsabakalarındaki iç saha maçlarını kapsadığı ifade edildi.

UEFA o listeyi açıkladı! Galatasaray...

İncelenen dönemin, 2023 veya 2022 mali yılı itibariyle kulüplerin en son teyit edilen kapı gelirlerine dayandığı ifade edildi.

UEFA o listeyi açıkladı! Galatasaray...

Barcelona Avrupa'da en çok bilet gelirine sahip kulüp oldu.

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