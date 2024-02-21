UEFA o listeyi açıkladı! Galatasaray...
Son dakika spor haberi: Bu sezon oldukça iddialı bir kadro kuran Galatasaray, yarıştığı tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşmak istiyor. Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken sarı-kırmızılılarda taraftarlar takıma büyük destek veriyor. Galatasaray, maç günü stat gelirleri bakımından en çok kazanç elde eden kulüpler arasına girdi. UEFA'dan yapılan açıklamada en çok gelir kazanan 50 kulüp açıklandı. Listede Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. İşte detaylar...
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Maç başına gelirlerin, en son hasılatın söz konusu mali yıl içinde oynanan maç sayısına bölünmesiyle hesaplandığı; lig ve kupa maçları ile UEFA müsabakalarındaki iç saha maçlarını kapsadığı ifade edildi.
İncelenen dönemin, 2023 veya 2022 mali yılı itibariyle kulüplerin en son teyit edilen kapı gelirlerine dayandığı ifade edildi.
Barcelona Avrupa'da en çok bilet gelirine sahip kulüp oldu.
Katalan ekibinde maç günü hasılatı ortalama 7.6 milyon euro olarak gösterildi.
İkinci sıradaki Paris Saint Germain 6.6, üçüncü Tottenham 5.6, dördüncü Bayern Münih 5.2 ve beşinci Arsenal 4.9 milyon euro ile sıralandılar.
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