Haberler UEFA Avrupa Ligi Metin Öztürk: Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız

Metin Öztürk: Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında perşembe günü karşılaşacakları Sparta Prag ile zorlu bir maç yapacaklarını söylerken, "Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız. Son 20-25 yıldır bizim kazandırdığımız puanlarla rakiplerimiz Avrupa'da Türkiye'yi temsil etme fırsatı buldu. Bu sene de aynı şey olacak." dedi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 18:44
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Metin Öztürk: Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız

Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kafilenin Çekya'nın başkenti Prag'a hareket etmesinden önce İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önemli bir takımla karşılaşacaklarını belirten Öztürk, "Oyun tempolarıyla Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Geçen sene de kendi liglerinde şampiyon oldular. Kendi liglerinde de liderler. Bu sene de şampiyon olacaklar gibi. Yaş ortalamaları 25. Bizim gibi köklü bir kulüp. 130. yılını kutluyorlar. Zor bir maç olacak. Galatasaray, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük başarılara imza attı. Kağıt üstünde avantajlar bizde. Okan hocamıza ve ekibimize güveniyoruz. Sonrasında Antalyaspor maçıyla da şampiyonluk yoluna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKE PUANI KAZANDIRMAK BİZİM ALIŞKANLIĞIMIZ"

Metin Öztürk, şu anda tek odak noktalarının Sparta Prag maçı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Adım adım gitmek istiyoruz. Kazanarak yurda dönmek istiyoruz. Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız. Son 20-25 yıldır bizim kazandırdığımız puanlarla rakiplerimiz Avrupa'da Türkiye'yi temsil etme fırsatı buldu. Bu sene de aynı şey olacak. Kazandırdığımız puanlarla rakiplerimiz Avrupa'da avantaj sağlayacak."

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