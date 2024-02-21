GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın bu sezon en dikkat çeken isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
23 kez ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, sahada kaldığı 2 bin 164 dakikaya 4 gol-7 asist sığdırdı.
Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanında sağ bekte oynayan Barış Alper, Sanchez'e verdiği gol pasıyla maçı çözen isimlerden oldu.
Barış, Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag rövanşında ise tekrar hücuma dönecek ve sağ açıkta şans bulacak.
20 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR
23 yaşındaki çok yönlü milli oyuncuyu Avrupa'dan scoutlar Prag'da da canlı olarak takip edecek.
Sabah'ta yer alan habere göre sezon sonunda İngiltere, İtalya ve Almanya'dan teklifler almasına kesin gözüyle bakılan Barış Alper'e, Galatasaray cephesi 20 milyon euro'nun üzerinde değer biçiyor.
DİĞER