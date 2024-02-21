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GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın bu sezon en dikkat çeken isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 09:45
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GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

Bu sezon Aslan'ın parlayan ismi Barış Alper Yılmaz, 3 kulvarda 40 maça çıkarken bunu 5 mevkide oynayarak gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

20 kez sağ açık oynayan 23 yaşındaki oyuncu, 7 maç sol kanada geçerken 2 defa da ileri uçta forvet rolündeydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

Okan Buruk'un jokeri olan milli oyuncu, savunmada 7'si sol bek, 4'ü sağ bek olmak üzere 11 maçta forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

23 kez ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, sahada kaldığı 2 bin 164 dakikaya 4 gol-7 asist sığdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanında sağ bekte oynayan Barış Alper, Sanchez'e verdiği gol pasıyla maçı çözen isimlerden oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

Barış, Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag rövanşında ise tekrar hücuma dönecek ve sağ açıkta şans bulacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

20 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR

23 yaşındaki çok yönlü milli oyuncuyu Avrupa'dan scoutlar Prag'da da canlı olarak takip edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

Sabah'ta yer alan habere göre sezon sonunda İngiltere, İtalya ve Almanya'dan teklifler almasına kesin gözüyle bakılan Barış Alper'e, Galatasaray cephesi 20 milyon euro'nun üzerinde değer biçiyor.

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