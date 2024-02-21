Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske: Hep birlikte Galatasaray'a baskı kuracağız

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a konuk olacak. Çekya ekibinin teknik direktörü Brian Priske karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.

Priske, "Galatasaray'da aynı şeyleri görmeyi bekliyorum. İyi ve güçlü bir takım. Bireysel kalitelerle fark yarattılar. Onlarla birçok noktada başa baş oynadık. Oyunun anahtar noktalarında bireysel kalite ile cezalandırdılar. Bir gol avantajla geldiklerini biliyorum ama aynı yaklaşımı sergileyeceklerini düşünüyorum. Biz de aynı kaliteye sahip olduğumuzu göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"HEP BİRLİKTE BASKI UYGULAYACAĞIZ"

Danimarkalı teknik adam, "Taraftarımızdan çok şey bekliyorum. Onlara çok minnettarız. Uzun bir süre boyunca harikaydılar. Bu maçta yine onlara ihtiyacımız var. Uzun süredir harika iş çıkartıyorlar. Bir üst kademeye çıkacaklarından da eminim bu maç için. Bu bir takım işi, bu maçta oyun, oyuncular, personel, hepimiz tek bir takım olarak baskı uygulayacağız. Uzun bir süredir birlikte oynuyoruz. Taraftarımızdan da bahsettim. O yüzden rövanşta elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.