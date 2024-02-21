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Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'da flaş gelişme! Brian Priske...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a konuk olacak. İlk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz Çekya'da tur için sahne alacak. Zorlu maç öncesi Sparta Prag cephesinde flaş bir gelişme yaşanıyor. Danimarkalı teknik direktör Brian Priske'ye mahkemeden müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 11:46
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Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'da flaş gelişme! Brian Priske...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a konuk olacak. Temsilcimiz İstanbul'daki ilk maçı 3-2 kazanarak rönvaş öncesi avantajı elde etmişti.

Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'da flaş gelişme! Brian Priske...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve son dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'da flaş gelişme! Brian Priske...

Öte yandan Galatasaray'da Nelsson kırmızı kart görerek cezalı duruma düşürken Çekya ekibinde ise Matej Rynes ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Veljko Birmancevic ve Ladislav Krejci mücadelede görev alamayacak.

Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'da flaş gelişme! Brian Priske...

Prag'daki Letna Stadyumu'nda oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde ev sahibi ekibinin teknik direktörüne mahkemeden iyi haber geldi.

Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'da flaş gelişme! Brian Priske...

Milliyet'te yer alan habere göre; İş mahkemesi, Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske'ye eski kulübü Royal Antwerp'in, 500 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.

Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'da flaş gelişme! Brian Priske...

Çekya basınında yer alan haberde, aylık maaşının yaklaşık 80 bin euro olduğunun tahmin edilen Danimarkalı Priske için alacağı tazminatın iyi bir miktar olduğu aktarıldı.

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