Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'da flaş gelişme! Brian Priske...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a konuk olacak. İlk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz Çekya'da tur için sahne alacak. Zorlu maç öncesi Sparta Prag cephesinde flaş bir gelişme yaşanıyor. Danimarkalı teknik direktör Brian Priske'ye mahkemeden müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
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Prag'daki Letna Stadyumu'nda oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde ev sahibi ekibinin teknik direktörüne mahkemeden iyi haber geldi.
Milliyet'te yer alan habere göre; İş mahkemesi, Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske'ye eski kulübü Royal Antwerp'in, 500 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.
Çekya basınında yer alan haberde, aylık maaşının yaklaşık 80 bin euro olduğunun tahmin edilen Danimarkalı Priske için alacağı tazminatın iyi bir miktar olduğu aktarıldı.
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