Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'da flaş gelişme! Brian Priske...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve son dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.

Öte yandan Galatasaray'da Nelsson kırmızı kart görerek cezalı duruma düşürken Çekya ekibinde ise Matej Rynes ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Veljko Birmancevic ve Ladislav Krejci mücadelede görev alamayacak.