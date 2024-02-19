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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Zaniolo'ya 3 talip birden

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu. İtalyan basını, yıldız isimle ilgilenen 3 takım olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 17:01
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Zaniolo'ya 3 talip birden

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Zaniolo'ya 3 talip birden

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Aston Villa'nın İtalyan futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmasını beklenmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Zaniolo'ya 3 talip birden

Zaniolo'nun da bu durumun farkında olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Zaniolo'ya 3 talip birden

Habere göre 24 yaşındaki futbolcu, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'a geri dönecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Zaniolo'ya 3 talip birden

Ancak İtalyan futbolcunun, gelecek sezon rotasını İtalya'ya çevirmeyi düşündüğü aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Zaniolo'ya 3 talip birden

Fiorentina, Milan ve Juventus'un, yıldız ismi yakıdan takip ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Zaniolo'ya 3 talip birden

3 kulübün de Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma katabilecekleri iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Zaniolo'ya 3 talip birden

Aston Villa'da 27 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Zaniolo'ya 3 talip birden

İtalyan futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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