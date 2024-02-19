GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Zaniolo'ya 3 talip birden
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu. İtalyan basını, yıldız isimle ilgilenen 3 takım olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Habere göre 24 yaşındaki futbolcu, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'a geri dönecek.
Ancak İtalyan futbolcunun, gelecek sezon rotasını İtalya'ya çevirmeyi düşündüğü aktarıldı.
Fiorentina, Milan ve Juventus'un, yıldız ismi yakıdan takip ediyor.
3 kulübün de Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma katabilecekleri iddia edildi.
Aston Villa'da 27 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti.
İtalyan futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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