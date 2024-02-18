ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI | Ankaragücü - Galatasaray maçı HANGİ KANALDA? G.Saray maçı saat kaçta?

Ankaragücü - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Dün yapılan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasında aldığı galibiyetle ezeli rakibi zirveye çıkan Galatasaray, Eryaman Stadı'nda mutlak 3 puan için yarışacak. Serge Aurier, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Tanguy Ndombele'nin çeşitli sebeplerle forma giyemeyeceği mücadelede Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ali Şansalan'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Galatasaray maçı 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan, Pedrinho, Flips, Efkan, Cephas, Sowe.

G.Saray: Muslera, Barış Alper, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

G.SARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu çeşitli nedenlerden dolayı MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Serge Aurier, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Tanguy Ndombele müsabakada görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

ANKARAGÜCÜ'NDE EKSİK YOK

MKE Ankaragücü, Galatasaray maçına tam kadro çıkabilecek. Sakat futbolcuların takımla çalışmalara başlaması yeni transferlerin lisansının çıkması ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki oyuncuların dönmesiyle sarı-lacivertliler, maça tam takım halinde hazırlandı.

BARIŞ ALPER DURDURULAMIYOR

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 24 Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti.

KÖHN GÖRÜCÜYE ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, karşılaşmada forma giyebilir. Almanya'nın Hannover 96 takımından alınan 25 yaşındaki sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda başkentte sahaya çıkabilecek.

SON 9 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı. Cimbom üst üste 6 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kayıpsız atlattı.

LİGDE SON 13 MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Cimbom, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 52 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü. Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

104. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki ekip arasında geride kalan 103 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 65'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı. G.Saray'ın ligde attığı 214 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 90 golle karşılık verebildi.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 51 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 25 galibiyet aldı.

MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti. Söz konusu 51 maçta Galatasaray'ın 83 golüne, MKE Ankaragücü 53 golle karşılık verdi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.