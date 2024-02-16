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TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ancak istenen performansı sergileyemeyen Tete'nin takımdan ayrılarak Brezilya'ya döneceği iddia edilmişti. Yıldız futbolcunun menajeri Pablo Bueno, oyuncusunun geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 16:28
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Yarıştığı üç kulvarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da yüzler gülüyor.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Son olarak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde eden sarı-kırmızılılar, sezon başında hareketli bir transfer dönemi geçirdi.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Aslan, Icardi, Zaha, Ziyech, Sanchez ve Ndombele gibi tanınmış birçok ismi takıma kazandırdı.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Tete oldu.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Sarı-kırmızılılar, son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı futbolcuyu da renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Cimbom, Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncuya 2.8 milyon Euro maaş ve toplam 3.1 milyon Euro imza ücreti ödeneceği duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Büyük umutlarla transfer edilen 24 yaşındaki yıldız, performansıyla beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Tete'nin ülkesi Brezilya'ya döneceği ve Gremio ile Palmerias'ın oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Brezilya'da transfer dönemi devam ederken, Tete'nin menajeri Pablo Bueno, oyuncusunun ülkeye dönüş ihtimali üzerine konuştu.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

"PALMERIAS'A GİTME İHTİMALİ YOK"

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya açıklamalarda bulunan Bueno, Tete'nin Palmerias'a transfer olma olasılığının bulunmadığını söyledi.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

"KARİYERİNİ AVRUPA'DA SÜRDÜRECEK"

24 yaşındaki futbolcunun Brezilya'ya dönme şansı olmadığını belirten Pablo Bueno, Tete'nin Galatasaray'dan ayrılması halinde kariyerini Avrupa'da sürdüreceğini vurguladı.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Tete bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Brezilyalı futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Tete'nin sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

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