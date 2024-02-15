Galatasaray - Sparta Prag maçı CANLI İZLE | G.Saray maçı ücretsiz canlı

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk ediyor. Sarı kırmızılılar, ilk maçta avantajlı skoru almak için sahaya çıkıyor. RAMS Park'taki karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor.

Galatasaray - Sparta Prag maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Sorensen, Krejci, Preciado, Laçi, Kairinen, Rynes, Birmancevic, Karabec, Kuchta.

SPARTA PRAG İLE 5. RANDEVU

Galatasaray ile Sparta Prag, Avrupa kupalarında bugüne kadar 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si de Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, Çekya ekibi de 2 kez kazandı. 1 mücadele ise berabere sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray 4 gol atarken, Prag ise 7 gol kaydetti.

İki takım en son 5 Kasım 1997 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında İstanbul'da rakip oldu ve sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı. Galatasaray ile Sparta Prag arasında 1995 yılında oynanan iki maçta sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da forma giymişti.

AVRUPA KUPALARINDA 315. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 314 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 118 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan mücadelelerde Cimbom, rakip fileleri 423 kez havalandırırken, kalesinde 466 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 92 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 92 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 mağlubiyet aldı. Aslan bu müsabakalarda 142 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 113 gole engel olamadı.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde son olarak 2021-2022 sezonunda son 16 turunda İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşılaştı ve Camp Nou'da 0-0 berabere kaldı, İstanbul'da ise 2-1'lik skorla yenilerek elendi.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 12 kez mücadele etti. Buruk, Şampiyonlar Ligi ve gruplarında oynadığı bu 12 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, 3 kez de kaybetti. 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

ÇEKYA TAKIMLARIYLA 8 KARŞILAŞMA YAPTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Çekya temsilcileri ile 8 resmi maça çıktı. Cimbom; Banik Ostrava, Sparta Prag ve Mlada Boleslav ile oynadığı 8 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

ÇEKYA LİGİ'NDE LİDER

Sparta Prag, Çekya Ligi geride kalan 20 haftada liderlik koltuğunda oturuyor. Çekya takımı, 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 53 puan aldı. Prag, ligindeki tek yenilgisini deplasmanda Mlada Boleslav'a karşı 3-1'lik skorla yaşarken, son olarak ise konuk olduğu Karvina'yı 3-0 yendi.

Sparta Prag'da Türkiye'de bir dönem Kasımpaşa forması forma giyen David Pavelka da oynuyor.

EN GOLCÜ İSMİ MAURO ICARDI

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olarak Arjantinli Mauro Icardi yer alıyor. Icardi, Şampiyonlar Ligi gruplarında ve elemelerinde 5 kez rakip fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcuyu, 3 golle Kerem Aktürkoğlu ve 2'şer golle de Hakim Ziyech ve Dries Mertens takip etti.

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat Perşembe 20.45'te başladı. Müsabaka 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanıyor.