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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk bu karşılaşma öncesi kadroda flaş bir değişime gidecek. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 09:54
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 15 Şubat Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara girdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

Sarı-kırmızılılar, Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının olduğu A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı. "Cimbom" topladığı 5 puanla üçüncü oldu ve yoluna "Kupa 2"de devam etme hakkı kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

Çekya Ligi şampiyonu Sparta Prag ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sonradan Galatasaray'ın grubuna düşecek Kopenhag'a elendi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i eleyen Sparta Prag, adını gruplara yazdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

C Grubu'nda İskoçya'nın Rangers, İspanya'nın Real Betis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Aris Limassol takımlarıyla mücadele eden Çekya temsilcisi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sparta Prag, topladığı 10 puanla grubu ikinci sırada bitirerek play-off turuna kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

BU SEZON SAHASINDA 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, bu sezon iç sahadaki resmi maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 13 Süper Lig müsabakası ile 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin tamamını kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı 3 mücadeleyi de galip tamamlayan "Cimbom" grup aşamasındaki 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu mağlubiyeti Bayern Münih karşısında yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

AFRİKA ŞAMPİYONU AURIER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Kaptanı olduğu Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olan yeni transfer Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

Fildişi Sahili, ev sahibi olduğu turnuvanın finalinde Nijerya'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Ülkesinin formasını terleten yeni transfer Aurier, organizasyon sonrasında Türkiye'ye gelerek takımla çalışmalara başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

Tecrübeli sağ bek, Okan Buruk'un formayı vermesi durumunda yeni takımıyla ilk ilk heyecanını taraftarı önünde yaşayacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

ABDÜLKERİM VE OLIVEIRA TAKIMA DÖNECEK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira, müsabakada forma giyebilecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

Süper Lig'in 22. haftasında 21 Ocak'ta deplasmanda yapılan Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim, 4 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçını kaçırdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

Antrenmanda göğüs kasından sakatlanan ve ameliyat edildiği ülkesi Portekiz'de tedavisini tamamlayan Oliveira ise yaklaşık 2 ay sonra sahalara dönecek. Son maçına 8 Aralık 2023'te çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 10 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçında forma giyemedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech müsabakada süre alamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

YENİ TRANSFER KÖHN FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Derrick Köhn, statü gereği karşılaşmada oynayamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrich Köhn'ü kattı. Sezon başında İtalya temsilcisi Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu da takıma geri döndü.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

Sezon başında UEFA'ya bildirilen kadroda 3 değişiklik yapabilen Galatasaray, takımdan ayrılan Sacha Boey, Angelino ve Cedric Bakambu'nun yerine Vinicius, Aurier ve Berkan'ı listeye ekledi. UEFA'ya bildirim yapılmasından sonra transferi gerçekleşen Köhn, Avrupa kadrosu dışında kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

Galatasaray, UEFA kadrosunda yer almayan genç futbolcu Eyüp Aydın'dan da yararlanamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

İşte G.Saray'ın Sparta Prag maçı muhtemel 11'i:

Muslera, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

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