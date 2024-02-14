GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı sürprizi! İlk 11'de flaş değişiklik...

BU SEZON SAHASINDA 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, bu sezon iç sahadaki resmi maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 13 Süper Lig müsabakası ile 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin tamamını kazandı.