Haberler Fenerbahçe İtalyanlardan Anthony Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak

İtalyanlardan Anthony Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Adı ülkemizde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Anthony Martial için İtalyadan flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve yeni takımına imza atacağı öne sürüldü. FB - GS HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 09:48
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalyanlardan Anthony Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak

Adı yıllardır Süper Lig ekipleriyle anılan Anthony Martial'in Manchester United serüveni sona eriyor.

İtalyanlardan Anthony Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak

İngiliz devi, Anthony Martial ile sözleşme yenilememe kararı aldı.

İtalyanlardan Anthony Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak

Manchester United'da Anthony Martial'in 9 yıllık macerası noktalanıyor.

İtalyanlardan Anthony Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcu takımdan ayrılıyor.

İtalyanlardan Anthony Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak

Adı uzun süredir Süper Lig devleriyle de anılan Anthony Martial, 2023-24 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte takıma veda edecek.

İtalyanlardan Anthony Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın duyurduğu ve NTV Spor'un derlediği habere göre Manchester United, Anthony Martial ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldı.

İtalyanlardan Anthony Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak

ManU, Martial'i 2015-16 sezonu başında Monaco'dan 60 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

İtalyanlardan Anthony Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak

28 yaşındaki futbolcu bu sezon geçirdiği sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

İtalyanlardan Anthony Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak

2023-24'te şu ana dek toplam 19 maçta boy gösteren Martial 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

DİĞER
Kanser tedavisi gören Tanyeli moral gecesinde konuştu: 3. evredeyim Allah ne dediyse o olacak!
Başkan Erdoğan BAE'de! Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak
Worrall duvar ördü!
"İnadından vazgeçti!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Kartal'ın istifası istendi
Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 ŞUBAT | Ay Koç burcunda!
İSTANBUL HAVA DURUMU 13 ŞUBAT | AKOM tarih verdi: Yağmur ne kadar sürecek?
ANTALYA'DA SEL FELAKETİ | Antalya okullar tatil mi? Yağış devam edecek mi? 13 Şubat hava durumu
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak 09:48
Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca... Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca... 09:28
RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman? RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman? 09:25
Sinan Kaloğlu: Maç oynatılmamalı Sinan Kaloğlu: Maç oynatılmamalı 09:18
"İnadından vazgeçti!" "İnadından vazgeçti!" 09:01
Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta? 09:00
Daha Eski
Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! 08:47
Bugün kimin maçı var 13 Şubat? Bugün kimin maçı var 13 Şubat? 08:28
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! 01:06
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! 01:06
Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! 01:02
Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! 01:01