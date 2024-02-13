İtalyanlardan Anthony Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Adı ülkemizde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Anthony Martial için İtalyadan flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve yeni takımına imza atacağı öne sürüldü. FB - GS HABERLERİ
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İngiliz devi, Anthony Martial ile sözleşme yenilememe kararı aldı.
Manchester United'da Anthony Martial'in 9 yıllık macerası noktalanıyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcu takımdan ayrılıyor.
Adı uzun süredir Süper Lig devleriyle de anılan Anthony Martial, 2023-24 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte takıma veda edecek.
Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın duyurduğu ve NTV Spor'un derlediği habere göre Manchester United, Anthony Martial ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldı.
ManU, Martial'i 2015-16 sezonu başında Monaco'dan 60 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
28 yaşındaki futbolcu bu sezon geçirdiği sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
2023-24'te şu ana dek toplam 19 maçta boy gösteren Martial 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.
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