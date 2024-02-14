Sparta Prag'da Veljko Birmancevic: Var gücümüzle mücadele edeceğiz

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray'ın konuğu olacak. Bu müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında Sparta Prag'ın Sırp oyuncusu Veljko Birmancevic, açıklamalarda bulundu.

"TEK BİR NEFES OLARAK OYNAMAMIZ ÖNEMLİ"

Bu sezon toplamda çıktığı 27 maçta 10 gol, 8 asistlik performans sergilediğinin hatırlatılması üzerine Birmancevic, "Bu istatistiğimden dolayı çok mutluyum. Ama tabii ki maçta tek bir nefes olarak oynamamız önemli. Var gücümüzle mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı ve taraftarı biliyoruz. Buna göre hazırlanıp geldik" ifadelerini kullandı.

"PERFORMANSIMDAN ZİYADE TAKIMIN PERFORMANSI ÖNEMLİ"

Çekya Ligi'nde son oynadıkları Karvina müsabakasında iyi bir oyun ortaya koyduğunu ve bunu her maçta sergilemek istediğini dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, "Ama en iyi performansımdan ziyade takımın performansı önemli. İyi bir sonuç alıp, taraftarı mutlu etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"BİRÇOK BU TARZ ATMOSFERDE OYNADIM"

Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturacağı atmosferin kendisini tedirgin etmediğini de belirten Sırp futbolcu, "Birçok takımda ve birçok bu tarz atmosferde oynadım. Beni çok olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Nasıl oynayacağımı biliyorum. O yüzden problem olacağını sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA ÇOK KENDİME ODAKLIYIM"

Galatasaray'da Icardi, Mertens, Zaha gibi birçok yıldız futbolcunun olduğu ve bunun kendilerini nasıl etkileyeceği yönünde gelen bir soruya Birmancevic, "Bütün oyunculara saygım var. Yıldız olup olamamasına bakmıyorum. Daha çok kendime odaklıyım. Nasıl başarılı olurum, daha çok buna odaklanıyorum" cevabını verdi.