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Serge Aurier: Galatasaray'da olmak çok büyük bir gurur

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fildişili futbolcu, "Galatasaray'da olmak beni için çok büyük bir gurur." dedi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 22:38 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 22:39
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Serge Aurier: Galatasaray'da olmak çok büyük bir gurur

Galatasaray, ara transfer döneminde Nottingham Forest'tan kiraladığı Serge Aurier'e kavuştu. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan uzak kalan Fildişili oyuncu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte Aurier'in ilk sözleri:

"AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NI KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Özellikle kendi seyircimizin önünde bir kaptan olarak bu anı yaşamaktan dolayı çok mutluyum."

"GALATASARAY'DA OLMAK BENİ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"

"Böylesine tarihi olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Burada oynamak benim için çok büyük bir gurur. Taraftarlarla bir araya gelmeye sabırsızlanıyorum."

"KÖKLÜ BİR KULÜBE GELDİM"

"Kupa devam ederken takım arkadaşlarımdan çok sayıda mesaj aldım. Buraya gelmiş olmaktan çok mutluyum. Galatasaray taraftarıyla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Köklü bir kulübe geldim ve çok büyük bir taraftarı var."

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