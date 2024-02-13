TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Tete piyangosu! Yeni adresi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Tete, gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Brezilyalı futbolcu için sarı-kırmızılılara dev bir teklif geldi. İşte o rakam... (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Tete oldu.
Sarı-kırmızılılar, son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Breziyalı kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.
Aslan, 23 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Büyük umutlarla transfer edilen Tete, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
Türkiye'de kış transfer döneminin sona ermesine rağmen Brezilyalı oyuncuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
GREMIO VE PALMEIRAS İSTİYOR
Gelen bilgilere göre Gremio ve Palmeiras, mart başına kadar devam edecek Brezilya Ligi'nde transfer dönemi için Tete'yi izleyecek.
8 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Şu ana kadar gelen en iyi teklif 8 milyon Euro civarında...
Eğer teklifler 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam çıkarsa Galatasaray, Tete'yi satma konusunda tereddüt etmeyecek.
Tete bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maçta süre aldı.
Brezilyalı futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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