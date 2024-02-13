TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Tete piyangosu! Yeni adresi...

Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir'i mağlup eden ve Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçında puan kaybetmesiyle liderliğe yükselen Galatasaray'da yüzler geliyor.

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa uzanan ve bu sezon da aynı başarıya ulaşmayı hedefleyen sarı-kırmzılılar, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.