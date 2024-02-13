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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Tete piyangosu! Yeni adresi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Tete, gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Brezilyalı futbolcu için sarı-kırmızılılara dev bir teklif geldi. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 10:21
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Tete piyangosu! Yeni adresi...

Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir'i mağlup eden ve Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçında puan kaybetmesiyle liderliğe yükselen Galatasaray'da yüzler geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Tete piyangosu! Yeni adresi...

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa uzanan ve bu sezon da aynı başarıya ulaşmayı hedefleyen sarı-kırmzılılar, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Tete piyangosu! Yeni adresi...

Cimbom, Icardi, Zaha, Ziyech, Sanchez ve Ndombele gibi birçok ünlü ismi renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Tete piyangosu! Yeni adresi...

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Tete oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Tete piyangosu! Yeni adresi...

Sarı-kırmızılılar, son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Breziyalı kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Tete piyangosu! Yeni adresi...

Aslan, 23 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Tete piyangosu! Yeni adresi...

Büyük umutlarla transfer edilen Tete, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Tete piyangosu! Yeni adresi...

Türkiye'de kış transfer döneminin sona ermesine rağmen Brezilyalı oyuncuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Tete piyangosu! Yeni adresi...

GREMIO VE PALMEIRAS İSTİYOR

Gelen bilgilere göre Gremio ve Palmeiras, mart başına kadar devam edecek Brezilya Ligi'nde transfer dönemi için Tete'yi izleyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Tete piyangosu! Yeni adresi...

8 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Şu ana kadar gelen en iyi teklif 8 milyon Euro civarında...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Tete piyangosu! Yeni adresi...

Eğer teklifler 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam çıkarsa Galatasaray, Tete'yi satma konusunda tereddüt etmeyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Tete piyangosu! Yeni adresi...

Tete bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maçta süre aldı.

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