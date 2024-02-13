Galatasaray'dan liderliğe dönüş hikayesi! Okan Buruk Avrupa'yı solladı
Süper Lig'in 25. haftasında liderlik el değiştirdi. Galatasaray evinde Başakşehir'i mağlup etti. Alanyaspor'a 2 puan bırakan Fenerbahçe zirveyi ezeli rakibine bıraktı. İşte Galatasaray'a liderliği getiren 5 önemli detay... | GS SPOR HABERLERİ
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BARIŞ ALPER YILMAZ KURTARICI OLDU
3-Teknik direktör Okan Buruk transferlerin geciktiği dönemde çözümü takım içinden buldu. Arjantinli golcü Mauro İcardi'nin yokluğunda Zaha forvete geçti. Joker Barış Alper birçok bölgede kurtarıcı oldu.
ŞAMPİYONLUK YEMİNİ ETTİLER
4-Fransız sağ beki Sacha Boey'i rekor paraya (30 milyon Euro) Bayern Münih'e satan Galatasaray, sağ bek (Serge Aurier), yedek forvet (Carlos Vinicius) ve sol bek (Derrick Köhn) takviyeleri yaparak transfer dönemini bitirdi.
5-Eksiklerine rağmen Süper Lig'de üst üste 6 maç kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'nin kayıpları sonucunda 2 puan farkla liderliği ele geçirdi. Şampiyonluk havasına giren oyuncular birbirlerine, "Artık zirveyi bırakmak yok" sözü verdi.
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