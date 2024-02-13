Haberler Galatasaray Galatasaray'dan liderliğe dönüş hikayesi! Okan Buruk Avrupa'yı solladı

Galatasaray'dan liderliğe dönüş hikayesi! Okan Buruk Avrupa'yı solladı

Süper Lig'in 25. haftasında liderlik el değiştirdi. Galatasaray evinde Başakşehir'i mağlup etti. Alanyaspor'a 2 puan bırakan Fenerbahçe zirveyi ezeli rakibine bıraktı. İşte Galatasaray'a liderliği getiren 5 önemli detay... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan liderliğe dönüş hikayesi! Okan Buruk Avrupa'yı solladı

Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile berabere kalmasıyla zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, şampiyonluk yarışında çekiştiği ezeli rakibinin 2 puan önünde avantajı eline aldı… Sabah'ın derlediği haberde 11 Ocak'ta Sivas deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertli ekibin 2 puan gerisine düşmüş, Sivas'taki hakem kararlarına basın toplantısıyla tepki gösteren yönetim, camiaya 'Kenetlenin' mesajı vermişti. İşte Okan Buruk ve oyuncularını tekrar zirveye çıkaran sürecin özeti:

Galatasaray'dan liderliğe dönüş hikayesi! Okan Buruk Avrupa'yı solladı

BARIŞ ALPER YILMAZ KURTARICI OLDU
1-Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sivas dönüşü Galatasaray Adası'nda yemek organize etti. Moral bulan futbolcular, yemek sonunda şampiyonluk için birbirlerine söz verdi.

Galatasaray'dan liderliğe dönüş hikayesi! Okan Buruk Avrupa'yı solladı

2-Kulüp başkanı Dursun Özbek, elini cebine attı ve futbol takımının birikmiş alacaklarının hepsini ödedi.

Galatasaray'dan liderliğe dönüş hikayesi! Okan Buruk Avrupa'yı solladı

3-Teknik direktör Okan Buruk transferlerin geciktiği dönemde çözümü takım içinden buldu. Arjantinli golcü Mauro İcardi'nin yokluğunda Zaha forvete geçti. Joker Barış Alper birçok bölgede kurtarıcı oldu.

Galatasaray'dan liderliğe dönüş hikayesi! Okan Buruk Avrupa'yı solladı

ŞAMPİYONLUK YEMİNİ ETTİLER
4-Fransız sağ beki Sacha Boey'i rekor paraya (30 milyon Euro) Bayern Münih'e satan Galatasaray, sağ bek (Serge Aurier), yedek forvet (Carlos Vinicius) ve sol bek (Derrick Köhn) takviyeleri yaparak transfer dönemini bitirdi.

Galatasaray'dan liderliğe dönüş hikayesi! Okan Buruk Avrupa'yı solladı

5-Eksiklerine rağmen Süper Lig'de üst üste 6 maç kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'nin kayıpları sonucunda 2 puan farkla liderliği ele geçirdi. Şampiyonluk havasına giren oyuncular birbirlerine, "Artık zirveyi bırakmak yok" sözü verdi.

DİĞER
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı evlenip Giresun'a yerleşmişti... İşte eşi ve çocuklarıyla bambaşka bir yaşam süren Pınar Aydın'ın son hali!
Başkan Erdoğan BAE'de! Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak
Aboubakar’a MLS’ten teklif! İşte o takım
Fernando Santos: Aramıza yeni oyuncular gelecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cenk Ergün'den kura ve A.Gücü maçı değerlendirmesi!
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor!
Dolar ne kadar? Canlı Döviz Kuru takibi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Şubat rakamları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Şubat)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! 01:06
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! 01:06
Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! 01:02
Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! 01:01
Real Madrid kaza atlattı Real Madrid kaza atlattı 00:58
Halterde 3 altın geldi Halterde 3 altın geldi 00:57
Daha Eski
Potada kupa şöleni Potada kupa şöleni 00:50
Juventus'a Udinese şoku! Juventus'a Udinese şoku! 00:49
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor! G.Saray İtalyan yıldızı istiyor! 00:48
Juventus'a Udinese şoku! Juventus'a Udinese şoku! 00:48
Filede çeyrek şov Filede çeyrek şov 00:37
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor! G.Saray İtalyan yıldızı istiyor! 00:35