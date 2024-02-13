Galatasaray'dan liderliğe dönüş hikayesi! Okan Buruk Avrupa'yı solladı

BARIŞ ALPER YILMAZ KURTARICI OLDU

1-Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sivas dönüşü Galatasaray Adası'nda yemek organize etti. Moral bulan futbolcular, yemek sonunda şampiyonluk için birbirlerine söz verdi.