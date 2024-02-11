Galatasaray Daikin 3-2 Aydın Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç
Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Emine Arıcı, Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Loda, Özgenur Çetiner, Carlini (Selin Adalı, Gizem Çerağ Düzeltir, Çağla Salih, Ayşe Çürük, Firdevs Kiremitçi)
Setler: 25-18, 22-25, 25-22, 20-25, 16-14
Süre: 137 dakika (28, 32, 28, 27, 22)