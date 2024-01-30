TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi
Gaziantep FK engelini 2 golle geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Boey ve Angelino'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte bek bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı. Transfer için toplantı yapan yönetim Real Madrid'in yıldız oyuncusuna kancayı taktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 11:42 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 11:44
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Okan Buruk'un öğrencileri çalışmalarına devam ediyor.
Diğer yandan Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası mesaisi de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip kupaya 5. turdan başlamıştı.
Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden Cimbom, son 16 turunda Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Aslan'ın Avrupa'da da gidişatı devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir rota çizen Galatasaray, adını grup aşamasına yazdırmıştı.
Devler Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşmişti.
Cimbom, Manchester United'ın üzerinde tamamladı ve 3. sırada kendine yer buldu.
Sarı-kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa Ligi son 16 turunda Sparta Prag ile eşleşti.
Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 tarihinde oynanacak.
Taraflar rövanş mücadelesinde ise 22 Şubat'ta karşılaşacak.
Okan Buruk, öğrencilerinden tüm kulvarlarda şampiyonluk istedi.
Ayrıca deneyimli çalıştıırcı, yönetimden devre arasında önemli takviyeler yapmasını talep etti.
Ancak Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı ekipte Sacha Boey takımdan ayrıldı.
Fransız futbolcu, Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.
Galatasaray bu transferden 30 milyon Euro bonservis bedeli kazandı.
Ayrıca 5 milyon Euro'luk bonus maddesi de yer alıyor.
Boey, başka bir kulübe transfer olması durumunda ise gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını Galatasaray'a ödenecek.
Bir diğer madde ise takımlar arasında oynanacak hazırlık maçı.
Galatasaray ve Bayern Münih arasında oynanacak olan 2 hazırlık maçının karı yarı yarıya paylaşılacak.
Türk futbol tarihinin en pahalı satışını gerçekleştiren Galatasaray'da sağ bek çalışmaları başladı.
Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden acil bir takviye istedi.
Cimbom transferde rotasını İspanya'ya çevirdi.
Galatasaray'ın Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez ile ilgilendiği iddia edildi.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı ekip Boey'in yerini İspanyol oyuncu ile doldurmayı planlıyor.
32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Bu sezon 20 maça çıkan Vazquez, 1 gol ve 3 asiste imza attı.
İspanyol oyuncu sağ kanatta da oynayabiliyor.
Lucas Vazquez'in bonservis değeri ise 5 milyon Euro olarak biliniyor.
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