Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Gaziantep FK engelini 2 golle geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Boey ve Angelino'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte bek bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı. Transfer için toplantı yapan yönetim Real Madrid'in yıldız oyuncusuna kancayı taktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 11:42 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 11:44
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zorlu bir şampiyonluk yarışı içerisinde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Cimbom, ezeli rakibini geçerek ligde zirveyi almak istiyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Okan Buruk'un öğrencileri çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Diğer yandan Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası mesaisi de başlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Sarı-kırmızılı ekip kupaya 5. turdan başlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden Cimbom, son 16 turunda Bandırmaspor ile karşılaşacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Aslan'ın Avrupa'da da gidişatı devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir rota çizen Galatasaray, adını grup aşamasına yazdırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Devler Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Cimbom, Manchester United'ın üzerinde tamamladı ve 3. sırada kendine yer buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Sarı-kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa Ligi son 16 turunda Sparta Prag ile eşleşti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 tarihinde oynanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Taraflar rövanş mücadelesinde ise 22 Şubat'ta karşılaşacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Okan Buruk, öğrencilerinden tüm kulvarlarda şampiyonluk istedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Ayrıca deneyimli çalıştıırcı, yönetimden devre arasında önemli takviyeler yapmasını talep etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Ancak Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Sarı-kırmızılı ekipte Sacha Boey takımdan ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Fransız futbolcu, Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Galatasaray bu transferden 30 milyon Euro bonservis bedeli kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Ayrıca 5 milyon Euro'luk bonus maddesi de yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Boey, başka bir kulübe transfer olması durumunda ise gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını Galatasaray'a ödenecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Bir diğer madde ise takımlar arasında oynanacak hazırlık maçı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Galatasaray ve Bayern Münih arasında oynanacak olan 2 hazırlık maçının karı yarı yarıya paylaşılacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Türk futbol tarihinin en pahalı satışını gerçekleştiren Galatasaray'da sağ bek çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden acil bir takviye istedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Cimbom transferde rotasını İspanya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Galatasaray'ın Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez ile ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı ekip Boey'in yerini İspanyol oyuncu ile doldurmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

Bu sezon 20 maça çıkan Vazquez, 1 gol ve 3 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte Boey'in alternatifi

İspanyol oyuncu sağ kanatta da oynayabiliyor.

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