TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Roma ile anlaşan Angelino'yu takımdan göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılıların adı, Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ile anılıyordu. Sol bek takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, bu bölge için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Dünyanın dört bir yanından isimleri takibe alan Aslan'ın önceliğiyse sol bek transferi...
"SOL BEKE TAKVİYE YAPACAĞIZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sol beke takviye yapacağız. Bu yerli de yabancı da olabilir. İstediğimiz, görüştüğümüz oyuncular var" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray, sezon başında RB Leipzig'den kiraladığı Angelino ile yollarını ayırıyor.
Sarı-kırmızılılarla olan kiralık sözleşmesi feshedilecek İspanyol sol bek, Serie A ekibi Roma'ya transfer oluyor.
Rotasyondaki diğer sol beki Kazımcan Karataş'tan da istediği katkıyı alamayan Cimbom, Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı.
Milli futbolcu için görüşmelerini sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
SERGIO AKIEME HAMLESİ
İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Almeria forması giyen Sergio Akieme'yi gündemine aldı.
Estadio Deportivo'da yer alan haberde, 26 yaşındaki futbolcuyla Stade de Reims'in de ilgilendiği kaydedildi.
Sergio Akieme bu sezon Almeria formasıyla 19 maça çıktı.
Ekvador Ginesi asıllı İspanyol sol bek, 2 gollük bir katkı sağladı.
Akieme'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.
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