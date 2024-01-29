Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Roma ile anlaşan Angelino'yu takımdan göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılıların adı, Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ile anılıyordu. Sol bek takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, bu bölge için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 12:00
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

Yarıştığı üç kulvarda da iddiasını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

Sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e gönderen Cimbom, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

Dünyanın dört bir yanından isimleri takibe alan Aslan'ın önceliğiyse sol bek transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

"SOL BEKE TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sol beke takviye yapacağız. Bu yerli de yabancı da olabilir. İstediğimiz, görüştüğümüz oyuncular var" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

Galatasaray, sezon başında RB Leipzig'den kiraladığı Angelino ile yollarını ayırıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

Sarı-kırmızılılarla olan kiralık sözleşmesi feshedilecek İspanyol sol bek, Serie A ekibi Roma'ya transfer oluyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

Rotasyondaki diğer sol beki Kazımcan Karataş'tan da istediği katkıyı alamayan Cimbom, Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

Milli futbolcu için görüşmelerini sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

SERGIO AKIEME HAMLESİ

İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Almeria forması giyen Sergio Akieme'yi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

Estadio Deportivo'da yer alan haberde, 26 yaşındaki futbolcuyla Stade de Reims'in de ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

Sergio Akieme bu sezon Almeria formasıyla 19 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

Ekvador Ginesi asıllı İspanyol sol bek, 2 gollük bir katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

Akieme'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Rıdvan Yılmaz derken...

26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

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