TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

Sacha Boey'i efsane bir rakama Bayern'e satan Galatasaray'ın önüne bu kez de Barış Alper Yılmaz için çılgın bir teklif geldi.

Napoli'nin, Galatasaray'ın genç yıldız adayı için Galatasaray'a 12 milyon euro'su garanti olmak üzere bonuslarla beraber 20 milyon euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi.