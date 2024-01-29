Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

Ara transfer döneminin sona ermesine günler kala Galatasaray'da beklenmedik ayrılıklar yaşanıyor. Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan sarı kırmızılılar, bir yıldızını daha kaybedebilir. Avrupa devleri, bu sezon birçok bölgede görev yapan ve performasıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ın peşine düştü. Genç oyuncu için çılgın teklif yapıldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:52
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

Şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar, taraftarı önünde galip gelmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

Maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

Galatasaray'da Sacha Boey'dan sonra bir ayrılık daha yaşanbilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

Cimbom, Fransız sağ bek oyuncusunu 30 milyon + 5 milyon euro bonus bedeliyle Alman devi Bayern Münih'e transfer olduğunu duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

Galatasaray, Boey'un satışıyla Türk futbol tarihinin rekor satışına da imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

Sacha Boey'i efsane bir rakama Bayern'e satan Galatasaray'ın önüne bu kez de Barış Alper Yılmaz için çılgın bir teklif geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

Napoli'nin, Galatasaray'ın genç yıldız adayı için Galatasaray'a 12 milyon euro'su garanti olmak üzere bonuslarla beraber 20 milyon euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

Boey da olduğu gibi Barış Alper konusunda da transferi yürütme sorumluluğunu üstlenen Erden Timur'un İtalyan ekibiyle görüşme halinde olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

Öte yandan Lazio kulübü de yıldız isimle yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

İstikrarıyla ön plana çıkan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla bu sezon 32 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

23 yaşındaki oyuncu 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

Oyuncusunu tam bir joker olarak kullanan tecrübeli çalıştırıcı Barış Alper'i bu sezon 3 farklı bölgede oynattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

Milli oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı

Barış Alper'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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