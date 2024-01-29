TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir rekor da Barış Alper'den! Çılgın teklif yapıldı
Ara transfer döneminin sona ermesine günler kala Galatasaray'da beklenmedik ayrılıklar yaşanıyor. Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan sarı kırmızılılar, bir yıldızını daha kaybedebilir. Avrupa devleri, bu sezon birçok bölgede görev yapan ve performasıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ın peşine düştü. Genç oyuncu için çılgın teklif yapıldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'da Sacha Boey'dan sonra bir ayrılık daha yaşanbilir.
Cimbom, Fransız sağ bek oyuncusunu 30 milyon + 5 milyon euro bonus bedeliyle Alman devi Bayern Münih'e transfer olduğunu duyurdu.
Galatasaray, Boey'un satışıyla Türk futbol tarihinin rekor satışına da imza attı.
Sacha Boey'i efsane bir rakama Bayern'e satan Galatasaray'ın önüne bu kez de Barış Alper Yılmaz için çılgın bir teklif geldi.
Napoli'nin, Galatasaray'ın genç yıldız adayı için Galatasaray'a 12 milyon euro'su garanti olmak üzere bonuslarla beraber 20 milyon euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi.
Boey da olduğu gibi Barış Alper konusunda da transferi yürütme sorumluluğunu üstlenen Erden Timur'un İtalyan ekibiyle görüşme halinde olduğu bildirildi.
Öte yandan Lazio kulübü de yıldız isimle yakından ilgileniyor.
İstikrarıyla ön plana çıkan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla bu sezon 32 maçta görev aldı.
23 yaşındaki oyuncu 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Oyuncusunu tam bir joker olarak kullanan tecrübeli çalıştırıcı Barış Alper'i bu sezon 3 farklı bölgede oynattı.
Milli oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Barış Alper'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
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