TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Real Betis'in acil forvet takviyesi yapmayı planladığı ve Galatasaraylı futbolcu için pazarlıklara başladığı kaydedildi.

Öte yandan Betis'in, Avrupa'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Bakambu'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı.