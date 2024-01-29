TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı
Son dakika haberi: Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar da sürpriz ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan Bakambu Galatasaray'dan ayrılıyor. İşye yıldız oyuncunun yeni adresi... | GS SPOR HABERİ
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Boey'nin satışı sonrası kasasını dolduran Aslan'da, ayrılıklar sürebilir.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cedric Bakambu hakkında bomba bir iddia geldi.
Sarı kırmızılı ekibe geldiğinden bu yana istenen performansı sergileyemeyen 32 yaşındaki yıldızın yeni adresi belli oldu.
Konuya dair flaş gelişmeyi ise İspanyol basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Muchodeporte'den derlediği habere göre; İspanyol ekibi Real Betis, Bakambu için harekete geçti.
Real Betis'in acil forvet takviyesi yapmayı planladığı ve Galatasaraylı futbolcu için pazarlıklara başladığı kaydedildi.
Öte yandan Betis'in, Avrupa'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Bakambu'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı.
Bunun yanı sıra haberde, Demokratik Kongolu oyuncunun bu sezon Galatasaray'da düzenli forma şansı bulamadığına dikkat çekildi.
Cedric Bakambu şu ana kadar Galatasaray'da 16 maça çıktı.
Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Ayrıca 1 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan Bakambu'nun, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek.
Cimbom, 32 yaşındaki futbolcu için sezon başında Al-Nasr'a 700 bin Euro bonservis ücreti ödemişti.
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