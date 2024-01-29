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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Son dakika haberi: Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar da sürpriz ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan Bakambu Galatasaray'dan ayrılıyor. İşye yıldız oyuncunun yeni adresi... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 11:06
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Sarı kırmızılılar ara transferde çok önemli bir satış gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Cimbom, Fransız sağ beki Sacha Boey'i önemli bir rakama Bayern Münih'e gönderdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Boey'nin satışı sonrası kasasını dolduran Aslan'da, ayrılıklar sürebilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Bu doğrultuda Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cedric Bakambu hakkında bomba bir iddia geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Sarı kırmızılı ekibe geldiğinden bu yana istenen performansı sergileyemeyen 32 yaşındaki yıldızın yeni adresi belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Konuya dair flaş gelişmeyi ise İspanyol basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Muchodeporte'den derlediği habere göre; İspanyol ekibi Real Betis, Bakambu için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Real Betis'in acil forvet takviyesi yapmayı planladığı ve Galatasaraylı futbolcu için pazarlıklara başladığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Öte yandan Betis'in, Avrupa'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Bakambu'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Bunun yanı sıra haberde, Demokratik Kongolu oyuncunun bu sezon Galatasaray'da düzenli forma şansı bulamadığına dikkat çekildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Cedric Bakambu şu ana kadar Galatasaray'da 16 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni takımı

Ayrıca 1 de asist yaptı.

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