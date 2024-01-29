GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 28 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Davinson, Nelsson, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi.

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Morais, Nkoulou, Furkan, Jevtovic, Mirza, Markovic, Bahadır, Mehmet.

GALATASARAY İLE GAZİANTEP FK 10. RANDEVUDA

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 7 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 21 gol atarken, Gaziantep FK 9 gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

SON 10 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 10 karşılaşmada yenilgi almadı. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor ve İstanbulspor maçlarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 22 müsabakada kalesinde 13 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, bu karşılaşmaların 11'inde de kalesini gole kapadı.

EVİNDE 28 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 28 lig karşılaşmasında 26 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 11 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Cimbom, Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN SON 2 MAÇTA 4 GOL

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu son maçlarda takımı sırtlıyor. Aktürkoğlu, son oynadıkları Trabzonspor ve İstanbulspor karşılaşmalarında toplam 4 kez rakip fileleri havalandırdı ve galibiyetlerde büyük rol oynadı. 25 yaşındaki futbolcunun bu sezon Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 3 olmak üzere toplam 12 gol attı.

DAVİNSON SANCHEZ VE KEREM AKTÜRKOĞLU SINIRDA

Galatasaray'da, Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ile Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda 24. haftada deplasmanda oynayacakları Samsunspor karşılaşmasında görev alamayacak. Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira sakatlığından, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almayacak.

OKAN BURUK: 4 - MARIUS SUMUDıCA: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Bu maçlarda Buruk, Akhisarspor ve Başakşehir'i, Sumudica da Kayserispor ve Gaziantep FK'yı çalıştırıyordu. Okan Buruk'un takımları 4 kez sahadan galip ayrılırken, Sumudica'nın ekipleri de 2 kez kazandı, 1 maç ise berabere sona erdi.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4. hakemi de Muhammet Ali Metoğlu olacak.

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