Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni rotası...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni rotası...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar ,sezon başında kiraladığı ve beklentileri karşılayamayan Angelino için çözüm arıyor. İspanyol sol bek için müjdeli haber İtalya'dan geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 09:03
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni rotası...

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, ezeli rakibiyle puanını eşitledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni rotası...

Sarı kırmızılıların galibiyeti getiren gollerini Zaha(2), Kerem Aktürkoğlu(2) ve Kaan Ayhan kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni rotası...

Cimbom 22. haftada evinde İstanbulspor'u konuk edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni rotası...

Maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar diğer yandan transfer için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni rotası...

Gelen transferler merak edilirken Ocak ayında takımdan ayrılacak oyuncular netleştirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni rotası...

Takımdan ayrılması beklenen ilk isim Angelino...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni rotası...

Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan İspanyol sol bek ayrılık için gün sayıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni rotası...

Satın alma opsiyonu devreye girmemesi için oynatılmayan Angelino Galatasaray'a veda etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni rotası...

Galatasaray'da kadro dışı kalan Angelino kendisine kulüp aramaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni rotası...

Ajax ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkaramayan İspanyol sol bek, Torino'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni rotası...

Tecrübeli oyuncunun hafta içinde İtalyan ekibine transfer olması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni rotası...

Galatasaray'da 19 maça çıkan Angelino 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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