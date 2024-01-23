TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni rotası...
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar ,sezon başında kiraladığı ve beklentileri karşılayamayan Angelino için çözüm arıyor. İspanyol sol bek için müjdeli haber İtalya'dan geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar diğer yandan transfer için düğmeye bastı.
Gelen transferler merak edilirken Ocak ayında takımdan ayrılacak oyuncular netleştirildi.
Takımdan ayrılması beklenen ilk isim Angelino...
Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan İspanyol sol bek ayrılık için gün sayıyor.
Satın alma opsiyonu devreye girmemesi için oynatılmayan Angelino Galatasaray'a veda etmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'da kadro dışı kalan Angelino kendisine kulüp aramaya devam ediyor.
Ajax ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkaramayan İspanyol sol bek, Torino'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı.
Tecrübeli oyuncunun hafta içinde İtalyan ekibine transfer olması bekleniyor.
Galatasaray'da 19 maça çıkan Angelino 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Maç kadrolarına alınmayan Angelino, Florya'da takımla antrenmanlara çıkıyor.
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