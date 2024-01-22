Şampiyonluğa yürüyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 90 dakika bitiminde önemli mesajlar verdi. Buruk, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sürekli ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Geçen sene Başakşehir maçından sonra havaya girmiştik. Taraftarın desteğiyle yine başarılara ulaşacağız. Bizim kenetlenmeye ihtiyacımız var. Şampiyonluk yolunda hep beraber doğru bir yürüyüş yapacağız. Herkesi bu yürüyüşe davet ediyorum" diye konuştu.

TARİHİN EN İYİSİYİZ

Buruk şöyle devam etti: "Bu sene 1 maç kaybettik. Geçen sene 4 maç kaybetmiştik. Büyük takımlara karşı oynamak, konsantre olmak başka. Size karşı kapanan takımlara karşı oyunlar daha değişik oluyor. Büyük maçları kazanıyoruz. Geçen sezonun şampiyonuyuz. Belki ligde G.Saray tarihinin en iyi performansını gösteriyoruz. Zaha önemli işler yaptı. Attığı gollerin dışında savunmada da etkiliydi. 2 golü önledi. Oyuncularımıza sahip çıkalım."

BAŞKA GALATASARAY YOK

Okan Buruk şöyle konuştu: "Zaha, İcardi, Davinson, Ndombele... Sürekli oyuncuları asıyoruz kesiyoruz. Galatasaray'ı karıştırmaya çalışıyorlar. Bir mottomuz var; Kenetlenelim, başka Galatasaray yok. Oyuncularımıza zarar vermeye çalışanlara izin vermeyelim."