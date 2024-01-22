Fırtına forvet Zaha

Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanında farka koşarken, Papara Park'ta Wilfried Zaha kasırgası esti. İcardi'nin sakatlığını atlatmasına rağmen, teknik direktör Okan Buruk'un forvette tercih ettiği Fildişili sol kanat; attı, attırdı ve derbiye damga vurmayı başardı. 2 kez fileleri sarsan atan Zaha, Kaan Ayhan'a da asist yaptı. Barış Alper Yılmaz sağ çizgiden içeri çevirdi, top Zaha'nın biraz gerisinde kalsa da Fildişili süper yıldız yarım voleyle 13. dakikada şık bir gole imza attı ve sarı kırmızılı takımı öne geçirdi.

TRABZONSPOR DEFANSINI ZORLADI

Kerem Demirbay'ın derin pasında Zaha ceza alanı sağ çaprazından yerden sol köşeye çok güzel vurdu, top Uğurcan'ın bakışları arasında filelerle buluştu ve Galatasaray bu golle 61. dakikada 2-0 üstünlüğü yakaladı. Zaha'nın iki golünün ardından Demirbay, Bakasetas'tan topu kaptı, Zaha'yı gördü, Zaha soldan bindiren Kaan'a attı, Kaan sağına çekip uzak direğe vurdu ve fark 3'e çıktı. Fildişili yıldız böylece 2 gol katkısının yanına bir de asist yaparak Cimbom'u coşturdu.

7 YIL SONRA 61. DAKİKADA ATTI

Opta'nın verilerine göre; Wilfried Zaha, Süper Lig'de Cristobal Jorquera'dan (Haziran 2017) bu yana Trabzonspor deplasmanında 61'inci dakikada bordo-mavili ekibe gol atan ilk oyuncu oldu. Zaha, Trabzonspor maçında attığı gollerle birlikte bu sezon Süper Lig'de 8'nci kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu aynı zamanda Süper Lig'de 3 de asist üretti.

EN ERKEN 2. GOL

Bordo-mavili takımın filelerini 13'üncü dakikada havalandıran Wilfried Zaha, Aralık 2011'den (5. dakika; Johan Elmander) bu yana Galatasaray'ın Trabzon deplasmanındaki en erken golünü kaydetti. Zaha dün ilk kez forvet oynasa da 40 yıllık forvetlere taş çıkarır performans sergiledi.

TOPLAMDA 9 OLDU

G.Saray'ın Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, Trabzonspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 9'a çıkardı. Zaha bu gollerin 8'ini Trendyol Süper Lig'de, 1'ini de UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında kaydetti. Özellikle dünkü derbide Zaha son derece etkili ve göze hoş gelen bir futbol ortaya koydu.