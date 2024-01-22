Bu Kaan bambaşka

Cimbom'a geldiğinden bu yana Kaan Ayhan'ın oynamadığı mevki kalmadı. Tecrübeli futbolcu, sağ bek, stoper, ön libero ve orta sahadan sonra dün de Trabzonspor karşısında sol bekte görev yaptı. Deneyimli oyuncu hem rakibin aptığı atakları durdurdu hem de hücuma katkı verdi. Aslan'ın hücumuna çok önemli genişlik katt

MÜTHİŞ VURDU

Kaan Ayhan, savunma ve hücumdaki performansını harika bir golle taçlandırdı. Galatasaray'ın hızlı atağında topla buluştu. Sağına çekti. Kaleci Uğurcan'ın uzanamayacağı noktaya net bir vuruş yaptı. Cimbom'un 3. golünü kaydeden başarılı futbolcuyu takım arkadaşları kutladı. Teknik direktör Okan Buruk, maç bitiminde 29 yaşındaki öğrencisini kutladı.