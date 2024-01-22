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İlk gol reaksiyon golüydü
Derbinin yıldızı Zaha maç sonrası şunları söyledi: "Performansımdan dolayı çok mutluyum. 3 puan için de gol attığım için de mutluyum. İlk gol reaksiyon golüydü. İkinci golde zamanlamamı iyi yaptım. Mutluyum. Hocam forvette görev verdi ve ben de elimden geleni yaptım. Trabzon zor deplasman ama biz şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için her maçı almak istiyoruz. Hedef bu."
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