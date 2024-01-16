TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...
Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da mevcut yıldızlara teklifler gelmeye devam ediyor. Transfere kaynak yapmak için oyuncu satışına önem veren sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı'ya önemli bir talip çıktı. İtalyan devi, A Milli oyuncunun transferi için harekete geçti. İşte belirlenen bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Bu sezon 30 maçta forma giyen ve attığı 4 golle hücuma da katkı veren Abdülkerim, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Taraftarın da sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu, transferin gözdesi konumuna geldi.
Avrupa'nın önemli kulüpleri, Abdülkerim Bardakcı'nın performansını yakından takip ediyor.
Dev takımların ilgisini çeken başarılı stoper hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
MILAN'IN LİSTESİNE GİRDİ!
Transferde önemli kulüpleri peşine takan Abdülkerim Bardakcı, İtalyan ekibi Milan'ın radarına girdi.
Calciomercato'nun haberine göre; Savunmanın merkezine sol ayaklı bir stoper transfer etmek isteyen Çizme devi, Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı'yı listeye aldı.
Milan'ın, A Milli savunmacının şartlarıyla ilgili bir araştırma yaptığı ifade edildi.
BONSERVİSİ 15-20 MİLYON EURO!
Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı için beklentisinin 15-20 milyon euro olduğu öne sürüldü.
Başarılı savunmacıya Alman devi Bayern Münih'in de ilgisi bulundu belirtildi.
Transferin sarı-kırmızılı takımın istediği şartlarda gerçekleşmesi durumunda bonservis rekoru kırılması bekleniyor.
Galatasaray'da şimdiye kadar yapılan en yüksek satış 16 milyon euro ile Badou Ndiaye'de bulunuyor.
Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Sarı-kırmızılı kulübün kontratı 1 sene uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
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