Haberler Galatasaray TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da mevcut yıldızlara teklifler gelmeye devam ediyor. Transfere kaynak yapmak için oyuncu satışına önem veren sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı'ya önemli bir talip çıktı. İtalyan devi, A Milli oyuncunun transferi için harekete geçti. İşte belirlenen bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 19:12
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

Galatasaray'ın yıldız stoperi Abdülkerim Bardakcı'ya flaş bir talip çıktı.

TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

Sarı-kırmızılıların başarılı savunmacısı performansıyla göz dolduruyor.

TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

Sergilediği grafikle dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncu, takımın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

Bu sezon 30 maçta forma giyen ve attığı 4 golle hücuma da katkı veren Abdülkerim, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

Taraftarın da sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu, transferin gözdesi konumuna geldi.

TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

Avrupa'nın önemli kulüpleri, Abdülkerim Bardakcı'nın performansını yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

Dev takımların ilgisini çeken başarılı stoper hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

MILAN'IN LİSTESİNE GİRDİ!
Transferde önemli kulüpleri peşine takan Abdülkerim Bardakcı, İtalyan ekibi Milan'ın radarına girdi.

TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

Calciomercato'nun haberine göre; Savunmanın merkezine sol ayaklı bir stoper transfer etmek isteyen Çizme devi, Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı'yı listeye aldı.

TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

Milan'ın, A Milli savunmacının şartlarıyla ilgili bir araştırma yaptığı ifade edildi.

TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

BONSERVİSİ 15-20 MİLYON EURO!
Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı için beklentisinin 15-20 milyon euro olduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

Başarılı savunmacıya Alman devi Bayern Münih'in de ilgisi bulundu belirtildi.

TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

Transferin sarı-kırmızılı takımın istediği şartlarda gerçekleşmesi durumunda bonservis rekoru kırılması bekleniyor.

TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

Galatasaray'da şimdiye kadar yapılan en yüksek satış 16 milyon euro ile Badou Ndiaye'de bulunuyor.

TRANSFER HABERi: Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan rekor bonservis! Yeni adresi...

Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Sarı-kırmızılı kulübün kontratı 1 sene uzatma opsiyonu da bulunuyor.

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