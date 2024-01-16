GALATASARAY HABERİ:Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! O isimler...

Galatasaray, Yünsa ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

İmza töreninde konuşan Dursun Özbek, transfer başta olmak üzere gündemde olan birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

"BU BÖYLE DEVAM EDEMEZ"

Kayserispor maçını kazandık, yolumuza devam ediyoruz. Hakem kararlarını izlediniz. Ligin ilk gününden beri devam eden bir standartsızlık söz konusu. Ne yapmaya çalıştıklarını görüyoruz, bu böyle devam edemez...

"ŞAMPİYONLUK EMEKLİ İKRAMİYESİ DEĞİL"

Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır sürdürdükleri çırpınışların sonuna geldiler. Şampiyonluk emekli ikramiyesi değildir! Türk futbolunda emekli olmak isteyenler size sempatik gelebilir. Bırakın sezon sonu sessiz sedasız kenara çekilsinler.

"ORGANİZE BİR KÖTÜLÜKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Galatasaray, organize bir kötülükle karşı karşıyadır. Bizi durdurmak için akıldan ve adaletten yoksun her türlü hareketi yaptıklarını görüyoruz ve bunların hiçbirisine şaşırmıyoruz.

"BU SORUYU ALİ KOÇ'A SORUN"

Özbek kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe daha önce 'Aynı masaya oturmayız' derken, şimdi sizi yayına çağırdılar. Bu karar değişiminin nedeni sizce nedir?" soru için şunları söyledi:

Bizim kıblemiz belli. Günlük gelişmelere, esen rüzgara göre yelken açmayız. Biz haktan ve adaletten yanayız. Şimdi ne değişti? Bu sorunun muhatabı Fenerbahçe Başkanı. Bir gün 'Masaya oturmam" diyorsun, bir gün 'Yayına çıkalım' diyorsun. Cevabı sayın başkanın vermesi daha doğru olacak.

"FUTBOLCULARA BORCUMUZ YOK"

Algı yaratmaya çalışıyorlar, bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Galatasaray olarak finansal sorunumuz yok. Aralık sonu itibariyle sporcu maaşları, prim, transfer ücretlerinde günü gelen ödemelerde sorun yaşamadık. Hepsini tek tek ödedik. Bu son derece net. İsteyen kulüpten ve TFF'den bunun böyle olduğunu öğrenebilir, bizden bilgi isteyebilir. Neden böyle bir şeye tenezzül ediyorlar? Bu anlamda tek konuşulan kulüp Galatasaray. Ligde 20 kulüp var. Bu algılarla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışıyorlar. Biz bunlara pabuç bırakmayız. Bir gün bile ödemelerin gecikmesine izin vermeyiz.

"KENETLENİRSEK KİRLİ OYUNLAR BİTER"

Ligin ilk gününden itibaren standart dışı uygulamalarla karşı karşıyayız. Galatasaray'a karşı uygulamaların standartı yok, bu çok net. Kayserispor maçında bu zirveye çıktı. Golümüzün iptal edilmesiyle zirveye çıktı. Galatasaray'ın kenetlenmesiyle bu tip kirli oyunlar sonuçsuz kalacaktır. Geçen sene bunu başardık. Bu sene daha tedbirli davranıyorlar. İlk haftadan itibaren Galatasaray'ı durdurmaya çalışıyorlar. Bunların başarılı olacağını düşünmüyorum. Tek yapmamız gereken birliktelik. Camiamız da bu kenetlenmeyi göstermektedir. Bu kenetlenme sadece sportif başarılar için değil, finansal yapıyı düzeltmek için gereklidir.

"50 MİLYON EURO'LUK SPONSORLUK"

Bankalar Birliği'nde yapılandırmaya girmiş borcumuzu ödemek için Galatasaray gelirlerinin %50'sini vermek zorunda. Kalan %50 ile şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek zorundayız. Galatasaray bu yürüyüşü sürdürmek için gelir yaratmak zorunda. Bunun için en büyük desteğimiz sponsorlar. Naklen yayın gelirleri başlangıcın altında. Sponsorlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Son derece iyi sponsorluk dönemi geçiriyoruz. Sene sonu itibariyle 50 Milyon Euro'ya yaklaşacak sponsorluk geliri olacak. Galatasaray'ı temsil etmek için gereken fonu yaratıyoruz. Ödemeleri yaptık ve şampiyonluk için gerekli enerjiyi topladık.

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Özbek kendisine yöneltilen şu soruya bu şekilde yanıt verdi:

"Sol bek, Leo Dubois, Berkay Özcan, Bakasetas... Transferde son durum nedir?"

Takımdaki eksikleri biliyoruz. Bu eksikleri tamamlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Biraz sabrederseniz, kısa sürede sizleri bilgilendireceğiz. Arkadaşlarım çalışmalarına devam ediyor.