Haberler Galatasaray Okan Buruk Sivasspor maçı sonrası konuştu

Okan Buruk Sivasspor maçı sonrası konuştu

Galatasaray, Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 19:41 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 19:53
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk Sivasspor maçı sonrası konuştu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Sivasspor 5'li savunmayla başladı, topu bize bıraktı. İlk yarı 2 tane direk var. İlk yarı sonunda golü bulduk. İkinci yarı top bizdeydi ama ikinci golü bulmak için daha çok rakip kaleye gitmeliydik. Rakibimiz de çaba sar etmedi. Bizim kaptırdığımız toplarla çaba sarf etti. Devamında şanssız penaltı oldu. Abdulkadir'in topa eliyle dokunduğu pozisyon penaltı gibi görünüyor. VAR'dan da uyarı gelmedi, genelde gelmiyor zaten uyarı. Bizim kendimizden beklediğimiz şey, ikinci golü atıp maçı bitirmek. 1-0 garanti bir skor değil.

2. golü bulmak için daha çok rakip kaleye gitmemiz gerekirdi. Bu maçtan dolayı çok üzgünüz.

DİĞER
Ateş Kuşları, hayata yeniden tutunmaya çalışıyor!
CHP yangın yeri! İmamoğlu'nun vesayeti arttı PM sonrası Özgür Özel kontrolü kaybetti... Bay Kemalistler tetikte
Yılın ilk bombası F.Bahçe'den geliyor!
Bülent Uygun: Hayatımda böylesini yaşamadım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kerem Demirbay'dan şampiyonluk sözleri!
Dries Mertens: Yazık oldu!
CUMA HUTBESİ DİYANET 12 OCAK 2024
🌹 En güzel RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024
SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bülent Uygun: Hayatımda böylesini yaşamadım Bülent Uygun: Hayatımda böylesini yaşamadım 20:17
Beşiktaş Ruiz için ödeme yaptı! Beşiktaş Ruiz için ödeme yaptı! 20:12
Sivasspor transferi duyurdu! Sivasspor transferi duyurdu! 20:09
Dries Mertens: Yazık oldu! Dries Mertens: Yazık oldu! 20:07
Galatasaray'dan flaş karar! Erden Timur... Galatasaray'dan flaş karar! Erden Timur... 19:59
Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçı CANLI Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçı CANLI 19:46
Daha Eski
Okan Buruk: VAR odasından uyarı gelmedi Okan Buruk: VAR odasından uyarı gelmedi 19:41
Abdullah Avcı:Rotasyon... Abdullah Avcı:Rotasyon... 19:20
Kerem kırmızı kart sonrası çıldırdı! İşte o anlar... Kerem kırmızı kart sonrası çıldırdı! İşte o anlar... 19:04
Sivasspor'dan G.Saray'a çelme! İşte puan durumu Sivasspor'dan G.Saray'a çelme! İşte puan durumu 19:00
G.Saray Sivas'ta takıldı! G.Saray Sivas'ta takıldı! 18:59
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku! 18:59