Haberler Galatasaray Sivasspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 14:30
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Sivasspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Galatasaray maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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