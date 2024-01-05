TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Bu sezon formasını Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılmaya yakın... Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcunun bonservisini belirledi. (GS transfer haberleri)
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Devre arasında Nelsson'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Galatasaray yönetimi, 25 yaşındaki savunmacının bonservisini de belirledi.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Victor Nelsson için en az 15 milyon euro talep ediyor.
Haber detayında Victor Nelsson'un da ayrılma fikrine sıcak baktığı aktarıldı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Victor Nelsson, bin 393 dakika süre aldı.
Danimarkalı stoperin Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
VICTOR NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.
Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.
Burada başarılı 2 yıl geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.
Başarılı oyuncu Danimarka Milli Takımı ile 10 maça çıktı.
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