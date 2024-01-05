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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Bu sezon formasını Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılmaya yakın... Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcunun bonservisini belirledi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 10:17
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!

Yaz transfer dönemi sonrası formasını Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson'un bir kez daha Galatasaray'dan ayrılığı gündemde...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!

Daha önce Sevilla'nın ciddi girişimlerde bulunduğu Nelsson'un, İspanyol ekibine transferi son anda gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!

Öte yandan sarı-kırmızılı idareciler, Danimarkalı stoperle ilgili kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!

Devre arasında Nelsson'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Galatasaray yönetimi, 25 yaşındaki savunmacının bonservisini de belirledi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Victor Nelsson için en az 15 milyon euro talep ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!

Haber detayında Victor Nelsson'un da ayrılma fikrine sıcak baktığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!

Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Victor Nelsson, bin 393 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!

Danimarkalı stoperin Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!

VICTOR NELSSON KİMDİR?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!

Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!

Burada başarılı 2 yıl geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!

Başarılı oyuncu Danimarka Milli Takımı ile 10 maça çıktı.

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