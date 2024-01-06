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Galatasaray - Konyaspor maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray'da, Icardi, Hakim Ziyech, Bakambu, Sacha Boey, Torreira, Sergio Oliveira gibi isimler maçta süre alamaycak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 11:47
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Galatasaray - Konyaspor maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Konyaspor maçı 7 Ocak Pazar günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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