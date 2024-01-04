Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray yorumu!

Okan Buruk güçlü ve akıllı bir teknik adam olmasına karşın Bayern maçlarını maalesef doğru yönetemedi. Özellikle İsrail'in Filistin'e karşı başlattığı savaştan sonra Galatasaray maçlarına atanan hakemler adil düdükler çalmadı. Bayern'den yenilen ilk gol; bence ofsayttı ama UEFA ekrana dahi getiremedi. Ayrıca Barış Alper'e yapılan hareket ikinci sarıdan sarı kart olmalıydı.

- Angelino, Zaha, Tete, Ndombele ve Ziyech'in beklentileri karşılayamadığını söylediniz. Ara transfer döneminde nasıl bir hamle yapılmalı? Galatasaray nokta transfer olarak sadece Sanchez'den ciddi katkı aldı. Zaha tamamen bireysel oynuyor. Duyduğum kadarıyla Florya'da çok sevilmiyor. Tete, Kopenhag maçındaki geri dönüşe katkı sağladı. Ama istikrarlı değil. Ndombele, Galatasaray'ın yedek kulübesinde kombine almış gibi oturuyor.