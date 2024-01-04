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Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı takımın son durumunu değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, dikkat çeken ifadeler kullandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 08:45
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Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray yorumu!

LEVENT TÜZEMEN - 4 TRANSFERDEN KURTULMALI

- Ligin ilk yarısı Galatasaray açısından nasıl geçti?

Şampiyonlar Ligi için kurulan kadro kağıt üzerinde isim isim çok kaliteliydi ama Angelino, Zaha, Tete, Ndombele, Ziyech gibi gövdeli transferlerden verim alınamadı.

Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray yorumu!

Oysa Galatasaray'ın ilk yarıyı Fenerbahçe'nin önünde puan farkıyla bitirmesi gerekirdi. Hatayspor gibi ligin vasat takımına deplasmanda kaybetmek kadronun kalitesine yakışmadı.

Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray yorumu!

Şampiyonlar Ligi'nde ortaya konulan güçlü oyunlara rağmen sadece Manchester deplasmanında alınan galibiyet iz bıraktı. Bayern'e karşı iki maçta da sergilenen futbol karşılığı sıfır puan olmamalıydı.

Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray yorumu!

Okan Buruk güçlü ve akıllı bir teknik adam olmasına karşın Bayern maçlarını maalesef doğru yönetemedi. Özellikle İsrail'in Filistin'e karşı başlattığı savaştan sonra Galatasaray maçlarına atanan hakemler adil düdükler çalmadı. Bayern'den yenilen ilk gol; bence ofsayttı ama UEFA ekrana dahi getiremedi. Ayrıca Barış Alper'e yapılan hareket ikinci sarıdan sarı kart olmalıydı.

Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray yorumu!

İstanbul'daki Manchester maçında İspanyol hakem Galatasaray'ın bir penaltısını vermedi. Oynanan oyunun karşılığı Galatasaray'ın gruptan ikinci çıkmasını sağlamalıydı. Avrupa Ligi'ne gitmek teselli oldu.

Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray yorumu!

- Angelino, Zaha, Tete, Ndombele ve Ziyech'in beklentileri karşılayamadığını söylediniz. Ara transfer döneminde nasıl bir hamle yapılmalı?

Galatasaray nokta transfer olarak sadece Sanchez'den ciddi katkı aldı. Zaha tamamen bireysel oynuyor. Duyduğum kadarıyla Florya'da çok sevilmiyor. Tete, Kopenhag maçındaki geri dönüşe katkı sağladı. Ama istikrarlı değil. Ndombele, Galatasaray'ın yedek kulübesinde kombine almış gibi oturuyor.

Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray yorumu!

Angelino'yu Okan hoca özellikle aldırdı. İspanyol sol bek Leipzig'deki futbolunun yanından bile geçmedi. Hatta Icardi'nin beklediği muz ortaları da yapamadı.

Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray yorumu!

Ziyech, Manchester, Pendik attığı frikik golleriyle göz kamaştırdı. Ama sakatlıktan bir türlü kurtulamadı. Galatasaray'ın ara transferde bir sol bek, bir orta saha, bir de hızlı bir kanat oyuncusu alması gerekiyor.

Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray yorumu!

- Bu oyuncular arasından kimler gitmeli?

Angelino ve Ndombele ile yollar ayrılacak. Ziyech'in Arabistan'a gitmek ya da Ajax'a geri dönmek istediğini duydum. Bu zihinsel haliyle Galatasaray'a zaten katkı sağlaması zor. Zaha'nın aklı hala İngiltere'de görünüyor.

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