TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İsveç'ten yeni pirlo!

Henüz 17 yaşında olan futbolcunun şimdiden Avrupa'nın pek çok takımının ilgisini çektiği belirtildi.

KABUL ETMEDİ Avrupa futbol piyasasının yakından takip edenlerin "Yeni Pirlo" olarak adlandırdığı Bergvall için geçtiğimiz günlerde Udinese, 5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.