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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İsveç'ten yeni pirlo!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılıların gündemine çok sürpriz bir isim geldi. "Yeni Pirlo" olarak adlandırılan o İsveçli genç yetenek, Galatasaray taraftarını da bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İsveç'ten yeni pirlo!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İsveç'ten yeni pirlo!

Bu anlamda sarı-kırmızılılar kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İsveç'ten yeni pirlo!

Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi verirken işini riske atmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İsveç'ten yeni pirlo!

Bu anlamda sarı-kırmızılılarda devre arası transfer dönemi için gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İsveç'ten yeni pirlo!

Galatasaray yönetiminin oyuncu arayışı devam ederken bir yandan da scout ekibi genç yetenekleri keşfetmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İsveç'ten yeni pirlo!

Yapılan incelemeler sonucunda teknik direktör Okan Buruk'a rapor sunan sarı-kırmızılı heyet son olarak 'Lucas Bergvall'in ismini verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İsveç'ten yeni pirlo!

Henüz 17 yaşında olan futbolcunun şimdiden Avrupa'nın pek çok takımının ilgisini çektiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İsveç'ten yeni pirlo!

KABUL ETMEDİ

Avrupa futbol piyasasının yakından takip edenlerin "Yeni Pirlo" olarak adlandırdığı Bergvall için geçtiğimiz günlerde Udinese, 5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İsveç'ten yeni pirlo!

Ancak reddedildi. Scout ekibine göre, bu rakamın üzerine çıkılırsa 17 yaşındaki yıldız oyuncu kadroya katılabilir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İsveç'ten yeni pirlo!

Djurgarden forması giyen İsveçli merkez orta sahanın fiyatını katlama ihtimali yüksek görülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İsveç'ten yeni pirlo!

Galatasaray'ın listesine giren 16 yaşındaki Bergvall'in 3-4 sene içinde market değerinin tavan yapması bekleniyor.

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