Galatasaray'ın Süper Kupa finali kadrosu açıklandı! Kafilede 4 eksik

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Süper Lig'de 0-0 berabere kalan iki takım, Süper Kupa'yı müzesine götürmek için mücadele verecek. Zorlu maç öncesi Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

3 FUTBOLCU SAKAT!

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez kafilede yer almadı.

ANGELINO KADROYA ALINMADI!

Öte yandan İspanyol sol bek Angelino ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

İşte kamp kadrosu...