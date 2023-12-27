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Galatasaray'ın son gözdesi Lazare Amani! Transfer...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda devre arası transfer dönemi öncesi listeye sürpriz bir isim eklendi. Başkan Vekili Erden Timur'un son gözdesi Belçika Ligi'nden. İşte Galatasaray'ın listesinde yer alan o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'ın son gözdesi Lazare Amani! Transfer...

Galatasaray transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.


Galatasaray'ın son gözdesi Lazare Amani! Transfer...

Devre arasında Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar orta sahaya takviye yapmak için geceli- gündüzlü bir çalışma içerisinde.

Galatasaray'ın son gözdesi Lazare Amani! Transfer...

Takvim'de yer alan haberde Galatasaray'da gündeme gelen son isim ise Belçika Ligi takımlarından Union SG'de forma giyen Fildişili Lazare Amani...

Galatasaray'ın son gözdesi Lazare Amani! Transfer...

25 yaşındaki yıldız futbolcu 2022 yılından bu yana Belçika ekibinde forma giyiyor.

Galatasaray'ın son gözdesi Lazare Amani! Transfer...

Yıldız futbolcu için şimdiye kadar hiçbir bonservis bedeli ödenmemesi ise dikkat çekici...

Galatasaray'ın son gözdesi Lazare Amani! Transfer...

3 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan yıldız orta sahanın takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Galatasaray'ın son gözdesi Lazare Amani! Transfer...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Amani'nin transferine sıcak baktığı ve bitirilmesi için onay verdiği belirtildi.

Galatasaray'ın son gözdesi Lazare Amani! Transfer...

1 kez Fildişi Sahili Milli Takımı'nda forma giyen Lazare Amani, güçlü fiziği, bitmek bilmez enerjisi ve top tekniğiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın son gözdesi Lazare Amani! Transfer...

Sarı-kırmızılı yönetiminin önümüzdeki günlerde Belçika ekibiyle görüşmelere başlaması bekleniyor.

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