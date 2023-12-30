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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu!

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle ameliyat oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 16:48 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 16:56
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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle ameliyat oldu.

İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle sponsor hastanemiz Medicana Ataköy'de başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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