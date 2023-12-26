TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi elden kaçıyor! İspanyol devi devrede
Son dakika spor haberi: Ara transfer dönemi için harekete geçen Galatasaray'da eksik mevkilere önemli takviyeler planlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, orta saha ve sol bek bölgelerine öncelik verdi. Nokta atışı isimleri gündemine alan Cimbom'da transfer şoku yaşandı. Galatasaray'ın transfer gözdesi için İspanyol devi Barcelona devreye girdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 11:18 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 12:24
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Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefinde olan Cimbom, iddiasını artıracak transferler yapmayı planlıyor.
Devre arasındaki ara transfer dönemi için harekete geçen Galatasaray, listesindeki isimlerle temaslarını hızlandırdı.
Orta saha ve sol bek mevkilerine öncelik veren yönetim, transfer için düğmeye bastı.
Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, ilk hamlesini bu bölgeye yapacak.
Sol bek mevkisi için yoğun bir uğraş veren Galatasaraylı kurmaylar, elini çabuk tutup adaylar arasında tercih yapacak.
Orta sahada Ndombele'den beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, çareyi transferde buldu.
GALATASARAY'DA NDIDI ŞOKU!
Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmayı hedefleyen yönetim, Leicester City'de forma giyen Wilfried Ndidi'yi gündemine almıştı.
Bir süredir temaslarda bulunulan Nijeryalı orta saha hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Ocak ayında orta saha bölgesine transfer yapmak isteyen Barcelona, Ndidi'yi listesine aldı.
Mali sorunlar yaşayan Barcelona'nın 27 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği iddia edildi.
Leicester City'deki mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ndidi'nin ocak ayında İspanyol devine transfer olabileceği öne sürüldü.
Bu sezon İngiliz ekibindeki performansıyla dikkat çeken Wilfried Ndidi, 22 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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