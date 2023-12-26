Galatasaray'da Mauro Icardi küplere bindi! Derbi sonrası zor tuttular
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı 0-0 eşitlikle sona erdi. Dev karşılaşmaya Mauro Icardi ile Djiku arasında yaşananlar damga vurdu. Müsabakanın ardından yüzündeki morluk dikkat çeken Arjantinli yıldız hakkında şok gerçek ortaya çıktı. Deneyimli golcünün 90 dakikanın ardından çılgına döndüğü ve zor tutulduğu ifade edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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ICARDI'YE ENGEL OLDULAR
Milliyet'in haberine göre, derbi maçta yüzüne darbe alan ve göz altında morluk oluşan Mauro Icardi'nin çok sinirlendiği öğrenildi.
Paylaşım yapmaya hazırlanan ve kulüp yetkilileri tarafından ceza alabileceği düşünülerek engellenen Arjantinli oyuncunun, kendi telefonuyla çektiği fotoğrafın daha sonra resmi siteden yayınlandığı belirtildi.
Çekilen fotoğrafın selfie olması nedeniyle sol alttaki morluğun sağ alt gibi göründüğü ifade edildi.
Daha sonra çekilen fotoğraflarda futbolcunun sol alt gözünde morluğun oluştuğu ve bunun da ilk yarıda Djiku'nun darbesi ile meydana geldiği bildirildi.
Sarı-kırmızılılar, iddia edildiği gibi, ikinci yarıda direğe çarptığı pozisyon sonrası olmadığı vurgulandı.
Galatasaraylı yetkililerin de maçın devre arasında yayıncı kuruluşu aradığı ortaya çıktı.
Djiku ile Icardi arasında yaşanan ve tartışmalara neden olan pozisyonun farklı açılardan gösterilmemesine tepki gösteren sarı-kırmızılıların, yayıncı kuruluşa tepki gösterdiği öğrenildi.
Galatasaray Kulübü'nün yayıncı kuruluşu Fransa'daki merkezine şikayet edeceği öğrenildi.
Diğer taraftan sarı-kırmızılıların, maçın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da TFF'ye şikayet edeceği belirtildi.
ICARDI'NIN POZİSYONU PAYLAŞILDI
Galatasaray kulübü penaltı bekledikleri pozisyonu paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir.
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