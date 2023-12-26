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Galatasaray'da Mauro Icardi küplere bindi! Derbi sonrası zor tuttular

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı 0-0 eşitlikle sona erdi. Dev karşılaşmaya Mauro Icardi ile Djiku arasında yaşananlar damga vurdu. Müsabakanın ardından yüzündeki morluk dikkat çeken Arjantinli yıldız hakkında şok gerçek ortaya çıktı. Deneyimli golcünün 90 dakikanın ardından çılgına döndüğü ve zor tutulduğu ifade edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 10:05
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Galatasaray'da Mauro Icardi küplere bindi! Derbi sonrası zor tuttular

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan dev derbiden golsüz beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi küplere bindi! Derbi sonrası zor tuttular

45 faul yapılan derbi maçı, sezonun en fazla faul çıkan karşılaşması olurken, Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık da geceye damga vurdu.

Galatasaray'da Mauro Icardi küplere bindi! Derbi sonrası zor tuttular

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz! Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle..."

Galatasaray'da Mauro Icardi küplere bindi! Derbi sonrası zor tuttular

ICARDI'YE ENGEL OLDULAR

Milliyet'in haberine göre, derbi maçta yüzüne darbe alan ve göz altında morluk oluşan Mauro Icardi'nin çok sinirlendiği öğrenildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi küplere bindi! Derbi sonrası zor tuttular

Paylaşım yapmaya hazırlanan ve kulüp yetkilileri tarafından ceza alabileceği düşünülerek engellenen Arjantinli oyuncunun, kendi telefonuyla çektiği fotoğrafın daha sonra resmi siteden yayınlandığı belirtildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi küplere bindi! Derbi sonrası zor tuttular

Çekilen fotoğrafın selfie olması nedeniyle sol alttaki morluğun sağ alt gibi göründüğü ifade edildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi küplere bindi! Derbi sonrası zor tuttular

Daha sonra çekilen fotoğraflarda futbolcunun sol alt gözünde morluğun oluştuğu ve bunun da ilk yarıda Djiku'nun darbesi ile meydana geldiği bildirildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi küplere bindi! Derbi sonrası zor tuttular

Sarı-kırmızılılar, iddia edildiği gibi, ikinci yarıda direğe çarptığı pozisyon sonrası olmadığı vurgulandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi küplere bindi! Derbi sonrası zor tuttular

Galatasaraylı yetkililerin de maçın devre arasında yayıncı kuruluşu aradığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da Mauro Icardi küplere bindi! Derbi sonrası zor tuttular

Djiku ile Icardi arasında yaşanan ve tartışmalara neden olan pozisyonun farklı açılardan gösterilmemesine tepki gösteren sarı-kırmızılıların, yayıncı kuruluşa tepki gösterdiği öğrenildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi küplere bindi! Derbi sonrası zor tuttular

Galatasaray Kulübü'nün yayıncı kuruluşu Fransa'daki merkezine şikayet edeceği öğrenildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi küplere bindi! Derbi sonrası zor tuttular

Diğer taraftan sarı-kırmızılıların, maçın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da TFF'ye şikayet edeceği belirtildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi küplere bindi! Derbi sonrası zor tuttular

ICARDI'NIN POZİSYONU PAYLAŞILDI

Galatasaray kulübü penaltı bekledikleri pozisyonu paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir.

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