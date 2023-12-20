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Galatasaray - Fatih Karagümrük MAÇI CANLI İZLE | G.Saray - Karagümrük CANLI

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Tugay Kağan Numanoğlu yönetiyor. Sarı kırmızılılar derbi öncesi rakibini mağlup ederek Fenerbahçe maçına moralli çıkmak istiyor. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 20:00 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 20:00
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Galatasaray - Fatih Karagümrük MAÇI CANLI İZLE | G.Saray - Karagümrük CANLI

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih karagümrük karşı karşıya geliyor.

RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Tugay Kağan Numanoğlu yönetiyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar derbi öncesi galip gelerek Fenerbahçe maçına moralli çıkmak istiyor.

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - F. KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

F. Karagümrük: Emre, Biraschi, Veseli, Dresevic, Levent, Feghouli, Rohden, Mendes, Eysseric, Can, Lasagna

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, maçta görev yapamayacak. Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

SAHASINDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 15 maçta 31 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 8'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor. Kırmızı-siyahlı takım, ligde konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan Fatih Karagümrük, sonraki 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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