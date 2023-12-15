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Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılıların, Trendyol Süper Lig'de ertelenen Sivasspor maçında sahaya 3 yıldızından eksik çıkabileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 12:25
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Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezonda da lige iddialı bir başlangıç yaptı.

Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

Sarı-kırmızılılar şimdiye kadar oynadığı 15 mücadeleden sahadan 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak averaj farkıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gerisinde ligde 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

Cimbom, Avrupa'da ise son olarak Kopenhag'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

Sarı-kırmızılılar Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

Galatasaray son oynadığı Kopenhag mücadelesinin ardından yeniden lige odaklandı.

Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

Cimbom normalde Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacaktı.

Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

Fakat MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Hakem Halil Umut Meler'e saldırısı nedeniyle TFF ligleri erteleme kararı almıştı.

Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

Galatasaray'ın, EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı mücadele ise 10 Ocak tarihine ertelendi.

Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

Sarı-kırmızılılar bu kritik mücadeleye ise 3 yıldızından eksik olarak çıkabilir.

Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

AFRİKA KUPASI BAŞLIYOR!

Fildişi Sahilleri'nin ev sahipliği yapacağı Afrika Kupası 13 Ocak'ta başlayacak.

Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre bu turnuvada Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu'nun yer alması bekleniyor.

Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

3 yıldız isim, Afrika Kupası'na katılırsa 10 Ocak'ta oynanacak olan EMS Yapı Sivasspor'a karşı sahada forma terletemeyecekler.

Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

Diğer yandan Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera cezasını normalde EMS Yapı Sivasspor karşısında çekecekti.

Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

Tecrübeli file bekçisi, bu maçın ertelenmesiyle beraber cezasını VaVaCars Fatih Karagümrük maçında tamamlayacak.

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