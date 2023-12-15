Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezonda da lige iddialı bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar şimdiye kadar oynadığı 15 mücadeleden sahadan 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak averaj farkıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gerisinde ligde 2. sırada yer alıyor. Cimbom, Avrupa'da ise son olarak Kopenhag'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray son oynadığı Kopenhag mücadelesinin ardından yeniden lige odaklandı. Cimbom normalde Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacaktı. Fakat MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Hakem Halil Umut Meler'e saldırısı nedeniyle TFF ligleri erteleme kararı almıştı. Galatasaray'ın, EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı mücadele ise 10 Ocak tarihine ertelendi. Sarı-kırmızılılar bu kritik mücadeleye ise 3 yıldızından eksik olarak çıkabilir. AFRİKA KUPASI BAŞLIYOR! Fildişi Sahilleri'nin ev sahipliği yapacağı Afrika Kupası 13 Ocak'ta başlayacak. Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre bu turnuvada Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu'nun yer alması bekleniyor. 3 yıldız isim, Afrika Kupası'na katılırsa 10 Ocak'ta oynanacak olan EMS Yapı Sivasspor'a karşı sahada forma terletemeyecekler. Diğer yandan Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera cezasını normalde EMS Yapı Sivasspor karşısında çekecekti. Tecrübeli file bekçisi, bu maçın ertelenmesiyle beraber cezasını VaVaCars Fatih Karagümrük maçında tamamlayacak.