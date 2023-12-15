Galatasaray'a şok haber! 3 yıldız ertelenen Sivasspor maçında olmayabilir

Sarı-kırmızılılar şimdiye kadar oynadığı 15 mücadeleden sahadan 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak averaj farkıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gerisinde ligde 2. sırada yer alıyor.

Cimbom, Avrupa'da ise son olarak Kopenhag'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.