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Galatasaray'da Mauro Icardi'den Kopenhag maçı açıklaması! "Ölümüne oynamamız gerekiyor"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yüksek bir potansiyele sahip olduklarını belirten Icardi, "Bu çok önemli bir maç, ölümüne oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 20:43 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 21:08
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Galatasaray'da Mauro Icardi'den Kopenhag maçı açıklaması! "Ölümüne oynamamız gerekiyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Kopenhag ile oldukça kritik bir maça çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Hocamızın söylediği gibi burada bir tarih yazabiliriz. Bu takımın potansiyelini biliyoruz. Takımımızda istediğimiz her şey var, önceki maçlarda da bunu gördünüz."

"Potansiyelimizin farkındayız. Takımımızın ne seviyede olduğunu Şampiyonlar Ligi'nde gösteriyoruz. Karşımıza gelen herkes ile mücadele edebiliyoruz. Yapmamız gereken bu. Bu çok önemli bir maç, ölümüne oynamamız gerekiyor."

"HAKEM ORSATO İLE BİR SORUNUM YOK"

"Hakem Orsato ile kişisel bir sorunum yok. Çok uzun yıllar öncesinden tanıyorum, kaptan olarak bir ilişki kurmuştum onunla İtalya'da. Aramız iyi bile diyebilirim. Basında bu tarz şeyler gördüm ama maçta anlık gelişen bir olay olduğunu hatırlıyorum. Orsato ile ilgili kötü bir anım yok. Böyle bir maçta görev alması onun ne kadar önemli bir hakem olduğunun göstergesi."

"BİLİNDİĞİ GİBİ İĞNEYLE OYNUYORUM"

"Futbol 11'e 11 oynanıyor. Rakibimiz iyi bir takım. Bilindiği gibi iğne ile oynuyorum ben ve bileğimde bir problem var ama bu elimden geleni yapmama engel değil."

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