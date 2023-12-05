Haberler Galatasaray Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi büyük taraftar krizi!

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi büyük taraftar krizi!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın gruptan çıkacağı karşılaşma öncesi büyük taraftar krizi yaşanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:46 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:56
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Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi büyük taraftar krizi!

Galatasaray 2000 senesinde UEFA Kupası'nı kaldırdığı Danimarka'daki stadyuma bir kez daha final niteliğinde bir maça çıkacak.

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi büyük taraftar krizi!

Tarihi karşılaşmada Galatasaray taraftarı takımlarını yalnız bırakmayacak.

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi büyük taraftar krizi!

Kopenhag Kulübü, Galatasaray taraftarlarının kendilerine ayrılan deplasman tribünü dışındaki bölümlerden de bilet almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi büyük taraftar krizi!

Kopenhag Kulübü konuyla alakalı açıklama yaptı...

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi büyük taraftar krizi!

Kulübün iletişim direktörü Jes Mortensen, "Bu maça elbette büyük bir ilgi var ve biz de zorluğun özellikle farkındayız. rakibimizi geçmişten iyi tanıyoruz. Deplasman tribünü dışındaki bölümlere Galatasaraylı taraftarları almamaya ekstra önem veriliyor." ifadelerini kullandı.

Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi büyük taraftar krizi!

İHRAÇ KARARI VERİLECEK

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray taraftarlarının kendilerine ayrılan tribün dışında bir yere girmesine izin verilmeyecek.

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