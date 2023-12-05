Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi büyük taraftar krizi!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
Bayern Münih'in liderliğini garantilediği grupta Kopenhag - Galatasaray maçını kazanan grubu ikinci sırada tamamlayacak.
Eğer Manchester United evinde Bayern Münih'i yener, Galatasaray da berabere kalırsa İngiliz ekibi grupta ikinci sırada yer alacak.
Galatasaray 2000 senesinde UEFA Kupası'nı kaldırdığı Danimarka'daki stadyuma bir kez daha final niteliğinde bir maça çıkacak.
Tarihi karşılaşmada Galatasaray taraftarı takımlarını yalnız bırakmayacak.
Kopenhag Kulübü, Galatasaray taraftarlarının kendilerine ayrılan deplasman tribünü dışındaki bölümlerden de bilet almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Kopenhag Kulübü konuyla alakalı açıklama yaptı...
Kulübün iletişim direktörü Jes Mortensen, "Bu maça elbette büyük bir ilgi var ve biz de zorluğun özellikle farkındayız. rakibimizi geçmişten iyi tanıyoruz. Deplasman tribünü dışındaki bölümlere Galatasaraylı taraftarları almamaya ekstra önem veriliyor." ifadelerini kullandı.
İHRAÇ KARARI VERİLECEK
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray taraftarlarının kendilerine ayrılan tribün dışında bir yere girmesine izin verilmeyecek.
Ayrıca ev sahibi ekibe ayrılan tribün bölümlerinde giyimi veya davranışlarıyla Türk takımıyla bir bağ kurmaları halinde, bu durumun stattan ihraç edilmelerine yol açacağı aktarıldı.