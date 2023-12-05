Kopenhag - Galatasaray maçı öncesi büyük taraftar krizi!

Kulübün iletişim direktörü Jes Mortensen, "Bu maça elbette büyük bir ilgi var ve biz de zorluğun özellikle farkındayız. rakibimizi geçmişten iyi tanıyoruz. Deplasman tribünü dışındaki bölümlere Galatasaraylı taraftarları almamaya ekstra önem veriliyor." ifadelerini kullandı.