Bu Aslan bir başka

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray iki kulvarda yoluna devam ediyor. Hafta içi Manchester United'la dişe diş bir mücadele ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e döndü. Dün akşam Pendikspor'a konuk olan Cimbom sahadan 2-0 galip ayrıldı. İlk yarı pozisyon bulmakta zorlanan Galatasaray, 42. dakikada korkulu rüya yaşadı. Welington'un kafa vuruşu direkten döndü. İlk yarı golsüz biterken Galatasaray ikinci yarıda daha istekliydi. Buruk düşündüklerini yapamadıklarını söyledi.

FENERBAHÇE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Nitekim karşılaşmanın 69. dakikasında öne geçti. Oyuna sonradan giren Cedric Bakambu, rakip fileleri havalandırmayı başardı. Manchester maçının yıldızı Hakim Ziyech de 82'de sahneye çıktı ve müthiş bir füze ile farkı açtı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 37 puan kazanan Galatasaray (1B 1M), lig tarihinde bu aşamalarda en yüksek puana ulaştığı sezona imza attı. Cimbom maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geçerek ligin yeni lideri oldu.

BAKAMBU'DAN İLK GOL

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü Bayern Münih deplasmanında atan Cedric Bakambu, Pendikspor karşısında da Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Bakambu, bu sezon Süper Lig'deki ilk isabetli şutunu gole çevirdi (toplam 5 şut).

KADRODA REVİZYON

Okan Buruk son oynadıkları Manchester United maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim, Angelino, Ndombele, Mertens ve Zaha yerine Victor Nelsson, Kazımcan, Oliveira, Tete ve Kerem'e görev verdi. Ağrıları olan Abdülkerim ile Wilfried Zaha kadroda yer almadı.

NELSSON İLK 11'DE

Okan Buruk, defansta Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Victor Nelsson'a görev verdi. Son olarak Kasımpaşa müsabakasına 11'de başlayan Nelsson, 4 maç sonra 11'de şans buldu. Abdülkerim ve Sanchez'in yokluğunda savunmada Kaan Ayhan ile birlikte görev yaptı. Öte yandan Tete de Pendik maçında 11'de yer aldı.