Juventus'tan Galatasaray'a transfer çalımı!

Ara transfer dönemi için çalışmalarda bulunan Galatasaray'a gözde isimden kötü haber geldi.
Ara transfer dönemi için çalışmalarda bulunan Galatasaray'a gözde isimden kötü haber geldi.
Ndombele'nin performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılılar, ocak ayında orta saha takviyesi planlıyor.
Tottenham ile görüşüp Ndombele'nin kiralık sözleşmesini feshetmek isteyen Cimbom, transfer listesini belirledi.
VAN DE BEEK'TEN KÖTÜ HABER!
Orta sahaya önemli bir takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray'da van de Beek şoku yaşandı.
Ocak ayında Manchester United'dan ayrılacak olan Hollandalı oyuncuya flaş bir talip çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu rotasını İtalya'ya kırdı.
ESPN'de yer alan habere göre; Juventus yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralık teklifini masaya yatırdığı ifade ediliyor.
Bu sezon Manchester United'da 2 maçta süre alan van de Beek'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.