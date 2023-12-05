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Juventus'tan Galatasaray'a transfer çalımı!

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'a transferde kötü haber geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle kadrosunda görmek istediği yıldız isme, İtalyan devi Juventus talip oldu. Juventus'un satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle transferi bitirmek istediği kaydedildi. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 11:20
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BURAK ŞENTÜRK
Juventus'tan Galatasaray'a transfer çalımı!

Ara transfer dönemi için çalışmalarda bulunan Galatasaray'a gözde isimden kötü haber geldi.

Juventus'tan Galatasaray'a transfer çalımı!

Ndombele'nin performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılılar, ocak ayında orta saha takviyesi planlıyor.

Juventus'tan Galatasaray'a transfer çalımı!

Tottenham ile görüşüp Ndombele'nin kiralık sözleşmesini feshetmek isteyen Cimbom, transfer listesini belirledi.

Juventus'tan Galatasaray'a transfer çalımı!

VAN DE BEEK'TEN KÖTÜ HABER!
Orta sahaya önemli bir takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray'da van de Beek şoku yaşandı.

Juventus'tan Galatasaray'a transfer çalımı!

Ocak ayında Manchester United'dan ayrılacak olan Hollandalı oyuncuya flaş bir talip çıktı.

Juventus'tan Galatasaray'a transfer çalımı!

Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu rotasını İtalya'ya kırdı.

Juventus'tan Galatasaray'a transfer çalımı!

Orta saha mevkisine transfer yapmak isteyen İtalyan devi Juventus, van de Beek'i gündemine aldı.

Juventus'tan Galatasaray'a transfer çalımı!

ESPN'de yer alan habere göre; Juventus yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralık teklifini masaya yatırdığı ifade ediliyor.

Juventus'tan Galatasaray'a transfer çalımı!

Bu sezon Manchester United'da 2 maçta süre alan van de Beek'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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