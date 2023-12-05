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Cılız geldi Herkül oldu
Galatasaray, 26 Temmuz 2021'de Sacha Boey'u Rennes'den 1 milyon euro karşılığında almıştı. Fatih Terim döneminde takıma katılan genç futbolcu aradan geçen sürede oyunu kadar vücudunu da geliştirdi. Kas kütlesini artıran 23 yaşındaki yıldız şimdi 'geçilmez' bir futbolcuya dönüştü. Geldiğinde zayıf olan ve ikili mücadelelerde güçlü kalamayan Boey son 1 yıldır ise omuz omuzalarda vurduğunu yıkıyor.
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