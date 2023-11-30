Haberler Galatasaray İngilizlerin Onana patlaması! "Bir başka gaf gösterisi"

İngilizlerin Onana patlaması! "Bir başka gaf gösterisi"

Son dakika spor haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. İngiliz devinde kaleci Andre Onana, maçtaki performansıyla Ada basınının tepkisini çekti. Karşılaşma sonrası çok üzgün olduğu görülen Onana'ya büyük eleştiriler yapıldı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 10:46 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 10:48
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İngilizlerin Onana patlaması! "Bir başka gaf gösterisi"

Bu sonuçla Galatasaray'ın puanı 5 oldu. ManU ise 4 puana ulaştı.

İngilizlerin Onana patlaması! "Bir başka gaf gösterisi"

Grubun diğer maçında Bayern Münih ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı ve işler son maça kaldı.

İngilizlerin Onana patlaması! "Bir başka gaf gösterisi"

ONANA İNGİLİZLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ!
Manchester United'ın Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

İngilizlerin Onana patlaması! "Bir başka gaf gösterisi"

MAÇ BİTİNCE YIKILDI!
Andre Onana, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşadı.

İngilizlerin Onana patlaması! "Bir başka gaf gösterisi"

Eldivenleri çıkararak yere atan Onana, ağlamamak için kendini zor tuttu.

İngilizlerin Onana patlaması! "Bir başka gaf gösterisi"

MUSLERA VE ALTAY TESELLİ ETTİ!
Çok üzgün olan Onana'nın yanına giden Fernando Muslera ve Altay Bayındır, meslektaşlarını teselli etti.

İngilizlerin Onana patlaması! "Bir başka gaf gösterisi"

Özellikle Ziyech'in serbest vuruştan attığı gollerde çaresiz kalan Onana, Ada basının tepkisini çekti.

İngilizlerin Onana patlaması! "Bir başka gaf gösterisi"

İngiliz basını, Onana'nın performansını sert sözlerle eleştirdi.

İşte o sözler...

İngilizlerin Onana patlaması! "Bir başka gaf gösterisi"

BBC: ONANA İÇİN ACI DOLU BİR GECE

İngilizlerin Onana patlaması! "Bir başka gaf gösterisi"

ESPN: ONANA MANCHESTER UNITED'IN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSINI PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI BIRAKTI

İngilizlerin Onana patlaması! "Bir başka gaf gösterisi"

TSN: HATALARIYLA MANCHESTER UNITED'IN UMUTLARINI ZEDELEDİ

İngilizlerin Onana patlaması! "Bir başka gaf gösterisi"

METRO: ONANA'DAN BİR BAŞKA GAF GÖSTERİSİ

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