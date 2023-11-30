İngilizlerin Onana patlaması! "Bir başka gaf gösterisi"

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.
Karşılaşmada 3-1 öne geçen İngiliz ekibi, üst üste yediği gollerle mücadeleden beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini Ziyech (2) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Manchester United'ın golleri Garnacho, Bruno Fernandes ve McTominay'dan geldi.
Bu sonuçla Galatasaray'ın puanı 5 oldu. ManU ise 4 puana ulaştı.
Grubun diğer maçında Bayern Münih ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı ve işler son maça kaldı.
ONANA İNGİLİZLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ!
Manchester United'ın Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
MAÇ BİTİNCE YIKILDI!
Andre Onana, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşadı.
Eldivenleri çıkararak yere atan Onana, ağlamamak için kendini zor tuttu.
MUSLERA VE ALTAY TESELLİ ETTİ!
Çok üzgün olan Onana'nın yanına giden Fernando Muslera ve Altay Bayındır, meslektaşlarını teselli etti.
Özellikle Ziyech'in serbest vuruştan attığı gollerde çaresiz kalan Onana, Ada basının tepkisini çekti.
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