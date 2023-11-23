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Lucas Torreira çok mutlu
İtalya'dan teklifler alan Lucas Torreira, Aslan'dan ayrılmayı düşünmüyor. Bunda oyuncu sevgilisi Devrim Özkan'ın da payı büyük. Uruguaylı futbolcu sık sık fotoğraflarını paylaştığı Devrim Özkan ile birlikte İstanbul'da yaşamayı planlıyor. Bu da daha uzun seneler Galatasaray forması giyeceği anlamına geliyor. Taraftar çok mutlu.
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